Kriminalität

vor 31 Min.

Erziehen statt bestrafen: Wenn Kinder zu Tätern werden

Plus Wenn unter 14-Jährige gewalttätig sind oder sogar einen Mord begehen, können sie dafür strafrechtlich nicht belangt werden. Wie geht man mit solchen Fällen um?

Von Laura Mielke

Dass Kinder und Jugendliche Gewalttaten begehen oder sogar morden, wie beim aktuellen Fall in Lohr, ist selten, kommt aber doch immer wieder vor. Unter 14 Jahren sind sie allerdings nicht strafmündig und können für ihre Taten nicht strafrechtlich belangt werden. Was passiert mit diesen Kindern und wie gehen Jugendämter, Polizei und Gericht mit Extremfällen um?

Besonders zwei Fälle haben jüngst für Entsetzen gesorgt: In Lohr soll ein 14-Jähriger einen Gleichaltrigen mit einem Kopfschuss getötet haben. Im März stachen zwei 12- und 13-jährige Mädchen auf die ebenfalls zwölfjährige Luise ein, die an ihren Verletzungen starb. Vor wenigen Tagen teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass das Verfahren eingestellt wird, weil die beiden Mädchen nicht strafmündig sind. Sie werden für einige Monate in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht.

