Landkreis Günzburg stattet alle Realschüler in Thannhausen mit Tablets aus

Über diese Lieferung freuten sich die Realschülerinnen und Realschüler in Thannhausen ganz besonders. In den Paketen befanden sich Tablets für alle Schülerinnen und Schüler der Christoph-von-Schmid-Schule in Thannhausen. Der Landkreis Günzburg stattet Schritt für Schritt alle Schülerinnen und Schüler der Landkreisschulen mit einem digitalen Endgerät aus. Das schreibt der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Landratsamt Günzburg verteilt Tablets an Thannhausener Schüler

Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte werden während der Einführung und in der Zeit danach bestmöglich betreut. 13 weiterführende Schulen mit derzeit etwas mehr als 6.500 Schülerinnen und Schülern sind in der Trägerschaft des Landkreises. Rund 1,5 Millionen Euro nimmt der Landkreis für die weitere Digitalisierung seiner 13 Schulen in die Hand. „Wir werden endgültig den Sprung von der Kreidezeit in das digitale Zeitalter an unseren Landkreisschulen schaffen“, sagt Landrat Hans Reichhart. „Die Digitalisierung findet damit nicht nur im Privaten, sondern im vollen Umfang auch an unseren Schulen statt.“

Um die 1:1-Ausstattung auch umsetzen zu können, müssen aktuell die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Aktuell baut der Landkreis ein regionales Schulrechenzentrum auf, um die IT-Dienste zentral zu bündeln. Außerdem werden die Landkreisschulen mit flächendeckendem WLAN ausgestattet und die Netz-Strukturen in den Bildungseinrichtungen auf den neusten Stand gebracht.

Das landkreisweite Administratorenteam unterstützt die Systembetreuer vor Ort. Die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen werden so entlastet und können sich auf die pädagogischen Aspekte konzentrieren. (AZ)