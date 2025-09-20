Icon Menü
125 Jahre Schreinerei Wirth aus Wattenweiler: Tradition, Innovation und ganz viel Holz

Wattenweiler

Die Wirths und das Holz – eine gewachsene Geschichte

Seit 125 Jahren verbindet die Wattenweiler Schreinerei Wirth Tradition und Innovation. Heute prägen Kirchenböden, Möbel und ein Patent die Geschichte des Familienbetriebs.
Von Dieter Jehle
    • |
    • |
    • |
    Renate, Wolfgang und Michael Wirth (von links) feiern heuer ein doppeltes Jubiläum: 125 Jahre Schreinerei Wirth und 25 Jahre „Safety-Step“, eine patentierte Einstiegshilfe für Lieferwagen.
    Renate, Wolfgang und Michael Wirth (von links) feiern heuer ein doppeltes Jubiläum: 125 Jahre Schreinerei Wirth und 25 Jahre „Safety-Step“, eine patentierte Einstiegshilfe für Lieferwagen. Foto: Dieter Jehle

    Ein Leben ohne Holz? Für Schreinermeister Michael Wirth aus Wattenweiler undenkbar. Das „Holz-Gen“ hat er von seinem Vater und Großvater vererbt bekommen. Mittlerweile sind daraus 125 Jahre geworden. Und bis heute ist die Leidenschaft fürs Holz geblieben. So soll es auch bleiben. Sohn und Schreinermeister Wolfgang Wirth steht zur Übernahme in den Startlöchern. „125 Jahre ist eine lange Zeit, unser Betrieb hat sich aber stets weiterentwickelt, den Anforderungen der Branche angepasst und sich den Bedürfnissen der Kunden immer offen gezeigt“, verrät Firmeninhaber Michael Wirth sein Erfolgsgeheimnis.

