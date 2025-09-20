Die Wirths und das Holz – eine gewachsene Geschichte

Ein Leben ohne Holz? Für Schreinermeister Michael Wirth aus Wattenweiler undenkbar. Das „Holz-Gen“ hat er von seinem Vater und Großvater vererbt bekommen. Mittlerweile sind daraus 125 Jahre geworden. Und bis heute ist die Leidenschaft fürs Holz geblieben. So soll es auch bleiben. Sohn und Schreinermeister Wolfgang Wirth steht zur Übernahme in den Startlöchern. „125 Jahre ist eine lange Zeit, unser Betrieb hat sich aber stets weiterentwickelt, den Anforderungen der Branche angepasst und sich den Bedürfnissen der Kunden immer offen gezeigt“, verrät Firmeninhaber Michael Wirth sein Erfolgsgeheimnis.

