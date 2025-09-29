Jugendlicher ohne Führerschein auf schnellem Mofa erwischt

Am Sonntag hat eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach einen 15-jährigen Fahrzeugführer im Neuburger Ortsteil Höselhurst kontrolliert. Der Jugendliche war mit seinem Kleinkraftrad auf der Wattenweiler Straße unterwegs, so die Polizei. Im Zuge der Verkehrskontrolle räumte der Jugendliche ein, dass das Fahrzeug etwa 55 Stundenkilometer schnell fahren kann. Die hierfür notwendige Fahrerlaubnisklasse hatte er jedoch nicht. Außerdem stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben war. Zudem wies das Fahrzeug Mängel, wie abgefahrene Reifen und eine nicht funktionierende Handbremse, auf. Zur Feststellung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit wurde das Fahrzeug sichergestellt. Gegen den 15-Jährigen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie Ordnungswidrigkeiten nach der Fahrzeugzulassungsverordnung und der Straßenverkehrsordnung ermittelt. (AZ)

