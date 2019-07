vor 27 Min.

172000 Euro für Projekt in Ziemetshausen

Marktgemeinde erhält Förderung für den „Neuen Marktplatz“

Die im Landkreis Günzburg direkt gewählten Abgeordneten Georg Nüßlein und Alfred Sauter teilen mit, dass der Markt Ziemetshausen aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ in diesem Jahr 172000 Euro erhält.

Mithilfe des Förderprogramms setzt die Marktgemeinde Ziemetshausen die Aufwertung des Ortskerns seit 2013 mit großem Engagement um. 2019 wird mit dem Projekt „Neuer Marktplatz“ eine große investive Fördermaßnahme abgeschlossen. Nach Abriss alter Gebäude kann in diesem Jahr ein neuer Platz der Öffentlichkeit übergeben werden. „Ich freue mich sehr, dass der Marktplatz in Ziemetshausen mithilfe dieser Förderung zu einem schönen neuen Mittelpunkt der Gemeinde wird“, sagt Bürgermeister Anton Birle.

Darüber hinaus wird jetzt die Sanierung des angrenzenden Baudenkmals „Gasthof Post“ vorbereitet. „Durch die Sanierung der Post und Anbindung des Biergartens an die neue Mitte entsteht ein attraktives Zentrum neben der schon sanierten Taferne“, sagt der CSU-Ortsvorsitzende Manfred Krautkrämer, der gemeinsam mit Bürgermeister Birle an all diesen Maßnahmen aktiv beteiligt war.

Die CSU-Abgeordneten zeigen sich erfreut, dass Leipheim und Ziemetshausen heuer als zwei von zehn schwäbischen Kommunen im Rahmen dieses Städtebauförderprogramms berücksichtigt werden. Schwabenweit stehen für die zehn ausgewählten Städte und Gemeinden 1807000 Euro zur Verfügung. Die Abgeordneten sagen zu, sich weiterhin auch außerhalb dieses Förderprogramms für staatliche Zuschüsse für bedeutende Denkmalschutzprojekte im Landkreis einsetzen zu wollen. (zg)

