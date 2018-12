16:20 Uhr

18-Jähriger Müllsünder schmeißt Zeugs in den Wald

Auf die Schliche gekommen ist die Polizei in Krumbach einem jungen Mann, der seinen Müll im Wald bei Krumbach (Landkreis Günzburg) unerlaubt entsorgt hat. Was er jetzt tun muss.

Von Annegret Döring

Wegen eines Müllsünders ist am Mittwoch die Polizei auf den Plan getreten, nachdem ein Spaziergänger am Nachmittag in einem Waldgebiet nördlich von Krumbach eine größere Menge Müll entdeckt hatte, die dort ein Unbekannter entsorgt hatte. Im Rahmen der polizeilichen Nachforschungen konnte ein 18-Jähriger als Müllsünder ermittelt werden. Neben der Aufforderung, den Abfall sofort wieder abzuholen und ordnungsgemäß zu entsorgen erwartet den jungen Mann ein Bußgeld in dreistelliger Höhe, welches vom Landratsamt verhängt werden wird, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

