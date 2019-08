vor 56 Min.

18-Jähriger wird mit dem Auto in die Wiese geschleudert

Glück im Unglück hatte ein 18-Jähriger Autofahrer auf der B 16 bei Unterbleichen. Nach einem Überholmanöver schoss sein Fahrzeug in die Wiese.

Am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr, ereignete sich auf der B 16 kurz vor Unterbleichen ein Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 4200 Euro verursacht wurde.

Ein 18-Jähriger Autofahrer befuhr laut Polizei mit seinem Fahrzeug die B 16 von Krumbach kommend, in Richtung Unterbleichen. Nach einem abgeschlossenen Überholmanöver geriet er beim Wiedereinscheren mit seinem Auto auf das Bankett am rechten Fahrbahnrand. Dabei verlor er der Polizei zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug und steuerte es in Richtung des linken Straßengrabens. Er kam von der Fahrbahn ab und stach mit seinem Auto im Straßengraben ein.

Der Wagen wurde etwa noch 50 Meter weiter geschleudert und kam total zerstört auf den Rädern zum Stehen. Der 18-jährige Beifahrer blieb unverletzt, der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Mit eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Krumbach, Deisenhausen sowie Ober- und Unterbleichen. (zg)

