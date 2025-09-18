15.000 Euro Schaden: 19-jährige Autofahrerin landet bei Neuburg im Maisfeld

Für eine junge Frau hat die Autofahrt am Mittwochnachmittag in einem Maisfeld geendet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 19-Jährige gegen 16.23 Uhr auf der Kreißstraße GZ25 Richtung Hagenried, als sie in einer Kurve nach rechts abkam.

Die junge Fahrerin kam von der Kreißstraße GZ25 ab

Die Ursache hierführ ist noch ungeklärt, so die Beamten. Die 19-Jährige kam schließlich in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Hagenried und Edelstetten waren mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)