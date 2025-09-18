Icon Menü
19-jährige Autofahrerin gerät in Neuburg von der Straße ab und landet im Maisfeld

Neuburg

15.000 Euro Schaden: 19-jährige Autofahrerin landet bei Neuburg im Maisfeld

Eine Fahrerin kommt am Mittwoch von der Kreißstraße GZ25 nach rechts ab. Sie muss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
    •
    •
    •
    Auch wenn das Maisfeld in der Sonne schön aussehen mag, will man nicht mit dem Auto darin enden.
    Auch wenn das Maisfeld in der Sonne schön aussehen mag, will man nicht mit dem Auto darin enden. Foto: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild)

    Für eine junge Frau hat die Autofahrt am Mittwochnachmittag in einem Maisfeld geendet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 19-Jährige gegen 16.23 Uhr auf der Kreißstraße GZ25 Richtung Hagenried, als sie in einer Kurve nach rechts abkam.

    Die junge Fahrerin kam von der Kreißstraße GZ25 ab

    Die Ursache hierführ ist noch ungeklärt, so die Beamten. Die 19-Jährige kam schließlich in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Hagenried und Edelstetten waren mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

