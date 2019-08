vor 38 Min.

19-jähriger Pkw-Fahrer wird schwer verletzt

Unfall auf der Straße Nattenhausen-Krumbach. Schlägerei in Langenhaslach

Schwer verletzt wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer am Samstag, gegen 17 Uhr bei einem Unfall in Krumbach im Bereich der Nattenhauser Straße. Der 19-Jährige war laut Polizei auf der Staatsstraße 2018 aus Richtung Nattenhausen kommend unterwegs. Auf der Gefällstrecke, kurz vor dem Ortseingang Krumbach, kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach mit seinem Wagen einen Zaun und fuhr gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der schwer verletzte Fahrer konnte sich, wie die Polizei weiter berichtet, selbst aus dem Auto befreien. Er wurde vom Rettungsdienst in die Kreisklinik Krumbach gebracht. Laut Angaben von mehreren Zeugen war er mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei circa 5500 Euro.

Im Rahmen der „Hasel-Beach-Party“ in Langenhaslach kam es zu einer Schlägerei. Dies meldet die Krumbacher Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Ein 20-jähriger Mann wollte einen Streit zwischen einem Freund und einem anderen, 18-jährigen Mann schlichten. Daraufhin schlug der 18-Jährige dem Mann, mit dem er in Streit geraten war, mit der Faust ins Gesicht und flüchtete dann. Der Täter konnte durch die Streife noch in der gleichen Nacht ermittelt werden. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am rechten Auge, schreibt die Polizei abschließend.

Ein 28-Jähriger wurde am Samstag in Neuburg durch einen lauten Knall geweckt. Er sah beim Blick nach draußen einen jungen Mann in weißem T-Shirt wegrennen. Als er aus dem Haus ging, sah er, dass die Heckscheibe des Pkws einer 21-jährigen Fahrzeughalterin eingeschlagen war. Der Pkw der Geschädigten parkte laut Bericht der Polizei in der Straße Hinter den Gärten 3 in Neuburg. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei Krumbach bittet um Hinweise unter 08282/905-0.

Eine Sachbeschädigung bei einem Anwohner der in der Vornacht stattgefundenen Hasel-Beach-Party wurde der Polizei Krumbach am Samstag gemeldet. Im Garten eines Wohnhauses wurden von einem bislang unbekannten Täter zwischen 3 Uhr und 4 Uhr ein Kompostbehälter umgeworfen und die Glasscheibe einer Gartenhütte eingetreten. Der Sachschaden beträgt laut Polizei circa 300 Euro.

Aufgrund unsicherer Fahrweise wurde ein 24-jähriger Mopedfahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich von Langenhaslach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf das Anhaltesignal der Streife reagierte der Fahrer nicht und versuchte zu entkommen, berichtet die Polizei. In einer Seitenstraße warf der Fahrer sein Moped um und versuchte zu Fuß weiter zu flüchten, er konnte jedoch durch die Streife gestellt werden. Ein erster Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Später stellte sich heraus, dass der Fahrer das Moped ohne das Wissen des Besitzers benutzt hatte.

Zwischen Donnerstag und Freitag fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich von Thannhausen gegen die Einfriedung einer Rinderweide, wodurch ein Betonpfosten beschädigt wurde. Der Unfallort befindet sich von Augsburg kommend an der ersten Ausfahrt nach Thannhausen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 200 Euro. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hiweise.

Am Samstag wurde zwischen 23 Uhr und Mitternacht ein in der Wohnsiedlung Am Margaretenbrünnele in Thannhausen geparkter Pkw an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 1000 Euro. Hinweise auch in diesem Fall an die Polizei Krumbach.

Auf einem Supermarktparkplatz im Krumbacher Erwin-Bosch-Ring wurde am Samstag zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr ein geparkter Pkw von einem bis dato unbekannten Fahrzeug hinten links angefahren und beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei circa 500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Krumbach.

Am Samstag gegen 13 Uhr fuhr ein aus Richtung Krumbacher Gärtnerweg kommender Pkw-Fahrer mit seinem Wagen nach links in die bevorrechtigte Raunauer Straße (B16) ein und stieß mit einem Sattelzug zusammen, der die B16 in nördliche Richtung befahren hatte. Der Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei etwa 5000 Euro.

Ein 30-jähriger Bewohner eines Krumbacher Asylbewerberheimes geriet am Samstag gegen 5.40 Uhr mit einem Bewohner eines Nachbarhauses wegen dessen angeblich zu lauter Musik in Streit und wollte diesen laut Polizei zunächst mit einer Metallstange eines Garderobenständers schlagen.

Nachdem der Nachbar aber die Haustüre nicht öffnete, ging der 30-Jährige wieder in das Flüchtlingsheim zurück und randalierte dort. Dabei gingen zwei Fenster zu Bruch und ein Erste-Hilfe-Kasten, eine Kamera und der Garderobenständer wurden beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beträgt laut Polizei nach erster Schätzung circa 2000 Euro. (zg)

