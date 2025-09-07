19-Jähriger fährt mit über ein Promille mit dem Auto durch Krumbach

In Krumbach ist ein 19-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag alkoholisiert Auto gefahren. Der Polizeiinspektion Krumbach wurde nach eigenen Angaben ein Fahrzeugführer mitgeteilt, welcher alkoholisiert mit seinem Pkw durch Krumbach fahren soll. Der 19-jährige Fahrer konnte laut Polizei wenige Minuten später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über ein Promille, sodass beim Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)
