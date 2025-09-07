Icon Menü
19-Jähriger fährt mit über ein Promille mit dem Auto durch Krumbach

19-Jähriger fährt mit über ein Promille mit dem Auto durch Krumbach

Der Polizei wird in der Nacht auf Samstag ein alkoholisierter Autofahrer mitgeteilt. Als sie den 19-Jährigen Zuhause antreffen, bestätigt das der Alkoholtest.
    Ein 19-Jähriger war in der Nacht auf Samstag stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs.
    Ein 19-Jähriger war in der Nacht auf Samstag stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Foto: Heiko Becker, dpa (Symbolbild)

    In Krumbach ist ein 19-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag alkoholisiert Auto gefahren. Der Polizeiinspektion Krumbach wurde nach eigenen Angaben ein Fahrzeugführer mitgeteilt, welcher alkoholisiert mit seinem Pkw durch Krumbach fahren soll. Der 19-jährige Fahrer konnte laut Polizei wenige Minuten später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über ein Promille, sodass beim Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

