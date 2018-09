vor 55 Min.

1948 und die Krumbacher Heimatzeitung

In politisch bewegten Zeiten loht sich ein Blick auf die Anfänge der Mittelschwäbischen Nachrichten in der Nachkriegszeit.

Von Peter Bauer

Über sein Leben ist wenig bekannt. Doch wer in Ausgaben des Wochenblattes für Krumbach und Umgegend blickt, der spürt, dass Herausgeber Franz Joseph Kober den Ideen der freiheitlichen Demokratie offensichtlich gedanklich sehr nahestand. Man darf anmerken, dass das mit Blick auf die aufgeheizte politische Situation der Gegenwart bemerkenswert aktuelle Gedanken sind.

Das Wochenblatt für Krumbach und Umgegend, das 1842 zum ersten Mal erschien, steht am Anfang der Krumbacher Zeitungsgeschichte. Es ist gewissermaßen die Urzeitung der heutigen Mittelschwäbischen Nachrichten.

Allein der Namenswechsel von Wochenblatt für Krumbach und Umgegend in Mittelschwäbische Nachrichten deutet darauf hin, dass die Heimatzeitung ein Spiegelbild der Windungen der deutschen Geschichte ist. 1948 erscheint die Heimatzeitung erstmals wieder nach dem Krieg. Seitdem trägt sie – jetzt in enger Verbindung mit der Augsburger Allgemeinen, den Titel Mittelschwäbische Nachrichten. 1948: Was war das für eine bewegte Zeit. Einführung der D-Mark, Berlin-Blockade, mit der bevorstehenden Gründung der Bundesrepublik erlebt das Land eine demokratische Zeitenwende. Das Jahr 1948 steht für eine Art Abschluss der bitteren ersten Nachkriegsjahre. Drei Jahre nach Kriegsende hatte für die Menschen das Leben wieder eine Perspektive.

Für diesen Aufbruch steht auch der Neustart Heimatzeitung im Oktober 1948. Auf einer Doppelseite blicken wir heute auf das Jahr 1948 und die Anfänge der Mittelschwäbischen Nachrichten zurück. Wir tun dies in einer Zeit, in der wiederum vieles in Bewegung geraten ist. Wir erleben einen Landtagswahlkampf, wie es ihn in dieser Härte lange nicht mehr gab. Der Landtagswahlkampf und die unterschiedlichen Positionen heimischer Direktkandidaten – das ist das Thema der Doppelseite zu unserer Podiumsdiskussion. In dieser Diskussion haben die politischen Positionen an Kontur gewonnen, ebenso die Menschen hinter den Positionen. All dies den Lesern plausibel zu vermitteln: Das bleibt über alle Zeiten hinweg eine tragende Aufgabe des Journalismus. Und ganz in diesem Sinne lohnt sich ein Blick auf das Jahr 1948.

"Seiten 28/29 und 42/43

