vor 38 Min.

20.000 Euro Schaden bei Unfall in Krumbach

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall in der Mindelheimer Straße in Krumbach (Symbolbild).

Ein erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall in der Mindelheimer Straße in Krumbach entstanden. Zwei Personen wurden leicht verletzt, die Feuerwehr musste ausrücken.

Am Dienstag, gegen 7.05 Uhr musste eine 23-jährige Pkw-Fahrerin in der Mindelheimer Straße in Krumbach beim Linksabbiegen verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 19-jährige Fahranfängerin bemerkte dies laut Polizei aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr hinten auf. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Da eine beschädigte Batterie zu einer starken Rauchentwicklung führte, wurde vorsorglich die Feuerwehr Krumbach hinzugezogen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. (zg)

