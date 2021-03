vor 13 Min.

20-Jähriger aus Bayersried wird vermisst

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bis zuletzt erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit vergangenen Freitag, wird ein 20-jähriger Mann aus Bayersried vermisst. Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen oder hat ihn gesehen?

Am Freitag meldete sich laut Bericht der Polizei ein Bekannter des Mannes und teilte mit, dass sich der 20-Jährige wohl schon seit Längerem nicht mehr in seiner Wohnung in Bayersried aufgehalten habe. Letztmals bestand am Donnerstag, 18. März, gegen Mittag Kontakt zu dem 20-Jährigen. Es ist derzeit nicht bekannt, wo der Mann sich aufhalten könnte. Vermutlich ist er zu Fuß im Raum um Bayersried herum unterwegs, es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass er größere Strecken zurückgelegt hat.

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Suchhundes, führten bis zuletzt nicht zum Antreffen des Mannes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem hilflosen Zustand befindet und ärztlicher Hilfe bedarf.

Er ist etwa 190 Zentimeter groß und hat eine sehr schlanke Figur. Er hat dunkle Haare, die an den Seiten kurz rasiert und in der Mitte länger gewachsen sind. Die längeren Haare trägt er normalerweise entweder zur Seite oder zu einem Zopf gebunden. Er hat zudem einen Vollbart mit etwa zwei Zentimetern Länge. Zudem trägt er zwei auffällige Unterlippenpiercings. Ein Foto ist hier zu sehen.

Der Vermisste ist laut Polizei vermutlich dunkel gekleidet, Näheres dazu ist nicht bekannt. Wer den Mann gesehen hat oder weiß, wo er sich derzeit aufhält, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08282/905-0 an die Polizeiinspektion Krumbach oder über die Rufnummer 110 an den Polizeinotruf zu wenden. (zg)

