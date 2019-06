00:32 Uhr

20-Jähriger durchschießt Glastür

Polizei kann die infrage kommende Tatwaffe nicht finden

Am Freitag kam es gegen 17.40 Uhr in Thannhausen zu einem Zwischenfall, bei dem die Glastür eines frei stehenden Einfamilienhauses beschädigt wurde. Der 23-jährige Sohn des Hauseigentümers befand sich im Gebäude und hörte dabei einen lauten Knall. Als er dem Geräusch auf den Grund ging, bemerkte der 23-Jährige ein frisches Einschussloch in der Glastür. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, bemerkte er schräg gegenüber am Fenster einen ihm bekannten 20-jährigen Mann, der sich unmittelbar darauf wegdrehte, als dieser den 23-Jährigen bemerkte. Als der Vater des 23-Jährigen den 20-Jährigen kurze Zeit später zur Rede stellte, gab dieser vor, mit einer Softairpistole (ein erlaubtes Modell mit weniger als 0,5 Joule Bewegungsenergie) gegen die Glastür geschossen zu haben. Als mit der Polizei gedroht wurde, entfernte sich der 20-Jährige mit einem Auto, kam aber kurze Zeit später wieder zurück. Der Polizei gegenüber zeigte der 20-Jährige nur die „erlaubte“ Softairpistole vor, die laut Polizei offensichtlich nicht dazu geeignet war, das Einschussloch in der Glastür herbeizuführen. Eine freiwillige Nachschau im Zimmer des 20-Jährigen nach der Tatwaffe verlief erfolglos. (zg)

