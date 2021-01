17:00 Uhr

20 Jahre Wikipedia: Zahlen und Fakten über den Landkreis Günzburg

Plus Seit 20 Jahren gibt es das Online-Lexikon Wikipedia. Auch über den Landkreis Günzburg ist dort viel zu lesen. Eine Spurensuche.

Von Alexander Sing

Wer etwas im Internet recherchiert, der landet schnell bei Wikipedia. Die Online-Enzyklopädie liegt bei den meistaufgerufenen Internetseiten in Deutschland auf Platz sieben. Vier von fünf Internetnutzern besuchen die Website laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2016 regelmäßig und halten die Inhalte dort größtenteils für vertrauenswürdig. Unter den 2,5 Millionen deutschsprachigen Artikeln in dem kostenfreien Online-Lexikon sind auch zahlreiche Informationen über die Menschen und Orte im Landkreis Günzburg.

Einige Artikel entstanden bereits in der Anfangszeit der deutschsprachigen Wikipedia, als das Internet noch von wenigen, vor allem technikaffinen Menschen verwendet wurde. Der Artikel über die Stadt Günzburg etwa wurde am 15. November 2003 angelegt und seither mehr als 800 Mal bearbeitet, zuletzt am 31. Dezember 2020. Aufgerufen wurde der Artikel seit Beginn der Erfassung dieser Daten im Juli 2015 mehr als 540.000 mal. All diese Informationen sind frei zugänglich – dank des Prinzips hinter Wikipedia.

Auch Menschen aus dem Landkreis Günzburg schreiben auf Wikipedia

Die Begründer um den US-amerikanischen Internetunternehmer Jimmy Wales legten im Januar 2001 fest, dass die Inhalte ihrer Enzyklopädie frei sein und unter freier Lizenz stehen müssen. So kann jeder an den Artikeln mitarbeiten und über die Inhalte diskutieren. Das gesamte Projekt Wikipedia ist gemeinnützig und finanziert sich über Spenden. Die Autorinnen und Autoren arbeiten ehrenamtlich.

Auch im Landkreis Günzburg lassen sich „Wikipedianer“ finden. Sie treten allerdings nicht mit Klarnamen auf, sondern nennen sich auf der Website Daronina, HyP3r92 oder Johann2. Wer dahinter steckt, lässt sich nur schwer herausfinden. Jeder kann sich als Autor registrieren und selbst entscheiden, wie viel er oder sie im Netz von sich preisgibt. Allerdings sind ohnehin nicht die lokalen Wikipedianer für die Artikel über die Region verantwortlich. Vielmehr sind auch sie Gemeinschaftsprojekte von vielen, an bestimmten Themen interessierten Autoren.

Autoren aus ganz Deutschland schreiben über den Landkreis Günzburg

So arbeiteten etwa an dem Artikel über Krumbach seit der Erstellung im Oktober 2004 (280.000 Aufrufe) Autoren von der Schwäbischen Alb, aus Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und aus Rain am Lech mit. Oft sind es Hobbyhistoriker, die viel über Baudenkmäler einer Region wissen, andere durchforsten das Netz nach Informationen und arbeiten sie dann mit Quellenangabe in die Artikel ein.

Einblicke in die Welt der Wikipedia 1 / 10 Zurück Vorwärts Erfolg: Keine neun Monate nach Beginn des Projekts beinhaltete die englischsprachige Version bereits über 17 000 Artikel. Die deutsche Ausgabe, die als zweite am 16. März 2001 startete, verzeichnete nach zwei Jahren knapp 20 000 Artikel.

Sprachen: Heute gibt es Wikipedia in 316 Sprachen und Dialekten.

Artikel: Auf Platz eins der Wikipedias mit den meisten Artikeln liegt die englische Wikipedia mit über sechs Millionen Artikeln. Die deutsche Wikipedia liegt auf Platz vier mit über 2,5 Millionen Artikeln.

Wachstum: Zwischen März 2004 und Anfang 2014 wuchs die deutschsprachige Wikipedia um durchschnittlich 460 Artikel pro Tag. Seitdem ist das Wachstum langsamer geworden und liegt Ende 2020 bei etwa 362 neuen Artikeln pro Tag.

Autoren: Die Zahl der aktiven Autoren (fünf oder mehr Beiträge pro Monat) der deutschen Wikipedia sinkt seit Dezember 2006 (8614 Autoren). Im Dezember 2018 waren es noch 5262 aktive.

Umfang: Gedruckt würde die deutsche Version aktuell ohne Bilder 1468 Bände umfassen, wobei ein Band 25 Zentimeter hoch sowie fünf Zentimeter dick wäre und 500 Blätter, zwei Seiten pro Blatt, zwei Spalten pro Seite, 80 Zeilen pro Spalte und 50 Zeichen pro Zeile besäße.

Name: Die Idee zum Namen Wikipedia hatte Larry Sanger, der Chefredakteur von Nupedia war – dem Vorgänger von Wikipedia.

Wortherkunft: „Wiki“ steht für die schon 1995 entwickelte und genutzte Software. Das Wort bedeutet „schnell“ auf Hawaiianisch. „Pedia“ bezieht sich auf die Idee einer Enzyklopädie.

Finanzierung: Wikipedia finanziert sich rein aus Spenden. Diese fließen an die Wikimedia Foundation, eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in den USA, die die Rechte an der Marke Wikipedia besitzt. Die Spenden aus Deutschland fließen an Wikimedia Deutschland, die erste anerkannte nationale Länderorganisation der Wikimedia Foundation.

Projekte: Mittlerweile gibt es zusätzlich eine Reihe anderer Projekte nach dem Wikipedia-Prinzip: unter anderem das Wörterbuch Wiktionary, die Zitatsammlung Wikiquote oder Wikimedia Commons als Sammlung freier Medien. (leab)

Besonders gefragt sind natürlich Artikel über Menschen oder Orte, die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt sind. Die Seite über das Kernkraftwerk Gundremmingen etwa wurde in den vergangenen fünf Jahren mehr als 300.000 Mal aufgerufen und wird nach wie vor aktualisiert. So mahnt etwa ein Nutzer an, man müsse das Unterkapitel über die Blöcke B und C des AKW überarbeiten und aufteilen, da Block B bereits abgeschaltet ist.

Artikel über Thomas Tuchel wurde mehr als 1,5 Millionen Mal aufgerufen

Auch Persönlichkeiten aus dem Landkreis sind bei Wikipedia zahlreich vertreten. Der aktuelle Landrat und frühere Minister Hans Reichhart etwa hat seit 2013 einen eigenen Wikipedia-Artikel, der bis heute knapp 90.000 Mal aufgerufen wurde. Darüber kann der gebürtige Krumbacher Thomas Tuchel nur müde Lächeln. Artikel über den erst vor wenigen Wochen entlassenen Fußballtrainer des französischen Topclubs Paris St. Germain gibt es in 29 Sprachen, die deutsche Version verzeichnet bisher 1,5 Millionen Aufrufe.

Auch dunkle Kapitel werden auf Wikipedia nicht ausgespart. Einer der meistgelesenen Artikel im Zusammenhang mit der Region dürfte der über den aus Günzburg stammenden KZ-Arzt Josef Mengele sein. Er zählte seit 2015 mehr als drei Millionen Aufrufe und wurde von zahlreichen, vor allem historisch interessierten Autorinnen und Autoren sehr ausführlich recherchiert und gestaltet. Artikel über Mengele sind in 51 Sprachen verfügbar.

Noch viel mehr Wissen über die Region schlummert auf Wikipedia. Und es wird in Zukunft noch zunehmen. Dazu beitragen kann jeder. Ein Grundsatz muss aber eingehalten werden: die Neutralität. Auch deshalb ist die Wikipedia vor allem ein großes Gemeinschaftswerk – auch in der Region.

