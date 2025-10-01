20-Jähriger fährt unter Cannabiseinwirkung Auto

Am Dienstagabend ist einer Polizeistreife in der Heinrich-Sinz-Straße in Krumbach gegen 20.30 Uhr ein Pkw aufgefallen, der mit aufheulendem Motor an dieser vorbeifuhr. Während der folgenden Verkehrskontrolle rochen die Beamten deutlich Cannabis im Wagen. Der 20-jährige Fahrer zeigte auch typische Ausfallerscheinungen, so die Polizei in ihrem Bericht. Ein sofort durchgeführter Vortest fiel positiv auf Drogen aus. Der 20-Jährige räumte einen vorhergehenden Konsum ein. Er durfte nicht mehr weiterfahren und musste mit zur Blutentnahme. Bestätigt sich der Verdacht, muss der Fahrer mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. (AZ)

