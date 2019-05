15:43 Uhr

2000 Euro Preisgeld für Krumbacher Jungforscher

Die Erfolgsgeschichte der Krumbacher Jungforscher geht weiter. Beim Jugend-forscht-Bundesfinale in Chemnitz belegten drei SKG-Schüler einen zweiten Platz.

Die Reise nach Chemnitz wurde für David Haney, Dominik Kanzler und Michael Merk zu einem besonderen Erlebnis. Beim Bundesfinale erreichten sie mit ihrer Untersuchung der Ursachen der Rotfärbung von Blättern des Stinkenden Storchschnabels (Geranium robertianum) den 2. Platz in der Kategorie Biologie.

Vom sächsischen Ministerpräsidenten überreicht

Der Preis wurde ihnen vom sächsischen Ministerpräsident Michael Kretschmer überreicht. Um die Leistung der drei SKG-Schüler abschätzen zu können: Bundesweit traten 2019 beim Wettbewerb Jugend forscht in dieser Kategorie 2799 Schüler an. Neben dem Preisgeld von 2000 Euro sind sie – wie auch die anderen, welche eine Platzierung erreichten – zu einem Besuch bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel am 4. September eingeladen und haben etwa eine Stunde Zeit, mit ihr ins Gespräch zu kommen. (zg)

