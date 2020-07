vor 50 Min.

21 von 61 haben die Eins vor dem Komma

Am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach wurden exzellente Ergebnisse erreicht

Ein besonderer Jahrgang absolvierte heuer sein Abitur in Krumbach. Es war der erste Jahrgang, der in der Mittelstufe die Möglichkeit erhielt, zwischen der regulären Mittelstufe im G8 und der Mittelstufe Plus, dem Vorläufer des neuen G9 zu wählen: Die diesjährigen Absolventen haben sich in der 8. Klasse bewusst für die kürzere Variante entschieden, deswegen auch die vergleichsweise kleinere Anzahl von Abiturienten.

Und es war natürlich die Coronakrise, die für diese jungen Erwachsenen im März das Homeschooling und im April und Mai fünf Wochen intensive Vorbereitung ausschließlich in den Prüfungsfächern bedeutete. Die Ergebnisse können sich nun sehen lassen: Insgesamt haben heuer am SKG 61 Abiturientinnen und Abiturienten, die sich vor den Pfingstferien den drei schriftlichen und nach den Pfingstferien den zwei Kolloquien gestellt haben, erfolgreich bestanden.

Die Anstrengungen der jungen Menschen wurden belohnt, es gab eine ganze Reihe hervorragender Ergebnisse: 21 Prüflinge haben die Eins vor dem Komma und davon 12 die Note 1,5 oder besser. Dabei gab es sogar zweimal die 1,1, zweimal die 1,2 und viermal die 1,3. Der Gesamtschnitt des ganzen Jahrganges ist über dem Landesschnitt 2,12.

Am Freitag, 17. Juli, ist es jetzt so weit: Die Abiturzeugnisse werden vor und nach dem gemeinsamen Gottesdienst (im Freien im Garten des Hauses St. Michael um 15 Uhr) in der Abiturfeier im Freien am SKG um 13.30 Uhr und um 16.30 Uhr überreicht.

Besondere wissenschaftliche Leistungen werden nochmals durch den Seminararbeitsaward hervorgehoben, besonderes musisches, künstlerisches und soziales Engagement wird durch den Preis des Fördervereins gewürdigt.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des aktuellen Jahrgangs sind:

Julia Aubele, Ichenhausen- Oxenbronn; Fabian Baumgarten, Krumbach; Mirjam Biberacher, Wiesenbach-Unterwiesenbach; Anja Bisle, Neuburg a. d. Kammel - Langenhaslach; Viktoria Böck, Pfaffenhausen; Lena Bosch, Krumbach; Miriam Büchele, Breitenbrunn; Lara Deseive, Krumbach; Janina Ehrmann, Krumbach; Alina Esper, Pfaffenhausen; Paulina Freiding, Pfaffenhausen; Sara Göggelmann, Kammeltal-Egenhofen; Simon Grauer, Kirchhaslach-Olgishofen; Dana Groll, Ellzee-Stoffenried; Christoph Hehl, Babenhausen; Christian Huber, Krumbach; Nina Jaser, Münsterhausen; Maximilian Kast, Babenhausen; Isabel Katheininger, Babenhausen-Klosterbeuren; Theresa Kober, Breitenthal; Elias Kolb, Krumbach; Julia Königsberger, Breitenbrunn; Emil Konrad, Krumbach; Veronika Konrad, Oberschönegg - Dietershofen; Jennifer Kvint, Deisenhausen; Marcel Landherr, Thannhausen; Gerald Laudenbacher, Deisenhausen-Unterbleichen; Martha Lutzenberger, Ellzee; Jonathan Maier, Neuburg a. d. Kammel ; Andre Marx, Breitenthal; Lea Mildner, Breitenthal; Jonas Mohr, Babenhausen; Amelie Möst, Babenhausen; Selina Möst, Kirchhaslach-Halden; Carolin Müller, Breitenthal-Nattenhausen; Naila Nurkovic, Babenhausen; Mirjam Nzirorera, Krumbach; Larissa Öztürk, Krumbach-Niederraunau; Alena Peschke, Krumbach; Julia Plail, Krumbach; David Plepla, Krumbach; Ritter Katrin, Deisenhausen; Julia Rothermel, Krumbach; Simon Sauerwein, Babenhausen; Isabell Schedel, Weißenhorn; Chiara Schiegg, Krumbach; Laura Schlecker, Ellzee-Hausen; Matteo Schmider, Neuburg a. d. Kammel - Langenhaslach; Katharina Schmitt, Kammeltal-Ried; Jasmin Scholz, Salgen; Tobias Schropp, Kirchhaslach-Olgishofen; Clemens Schwarzmann, Krumbach; Martin Sedelmaier, Krumbach; Elona Sejdiu, Babenhausen; Laura Steinle, Ursberg - Mindelzell; Stiven Sudi, Jettingen-Scheppach; Johannes Vogt, Ebershausen; Marius Waldmann, Krumbach-Niederraunau; Bianca Widy, Deisenhausen-Unterbleichen; Orhan Yildiz, Burtenbach; Nina Zimmermann, Neuburg a. d. Kammel-Wattenweiler. (pm)

