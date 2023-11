Dieser 23-Jährige aus Krumbach backt mehr als 10.000 Plätzchen

2022 hat Pascal Aldoais rund 80 Kilo Mehl und fast 60 Kilo Butter verarbeitet, auch heuer will er für den guten Zweck backen. Vanillekipferl und Co isst er selbst nicht.

81 Kilogramm Mehl, 58 Kilo Butter, 48 Kilo Zucker, 462 Eier und 4 Kilo Marzipan – all diese Zutaten wanderten im vergangenen Jahr in den Backofen von Pascal Aldoais. Dieses Weihnachten strebt er den Plätzchenrekord nochmals an. Unsere Redaktion war bei dem Hobbybäcker zu Besuch. Als der junge Mann die Haustüre öffnet, fällt als Erstes ein rotnasiger Rudolf auf, der als Hausschuh seine Füße verziert. "Last Christmas" dringt durch die Küche in den Hausgang, begleitet von einem zuckersüßen Duft. Wenn der 23-Jährige backt, zieht der weihnachtliche Geruch durch das Wohngebiet in Krumbach. Seine Nachbarn dürfen sich bis Heiligabend über diese Weihnachtswolken freuen – immerhin steht der Hobbybäcker in seiner Freizeit größtenteils in der Küche. Der Duft hat schon so manch einen verlockt, am Fenster von Aldoais zu klopfen. Dieser reicht die Plätzchen dann spendabel heraus, dafür hat er sie gebacken. Denn der junge Mann isst das süße Gebäck selbst nicht.

Aldoais verschenkt seine Plätzchen aus bedingungsloser Liebe

Pascal Aldoais wohnt seit September in Krumbach. In diesem Jahr wird er all seine Plätzchen im Landkreis Günzburg verschenken. Mit dem Gebäck will er den Menschen eine Freude machen: "Bekanntlich geht Liebe durch den Magen. Mit dem Backen kann ich Liebe verpacken!" Aldoais geht es beim Plätzchenverteilen darum, bedingungslose Liebe zu verschenken. Warum das? Aldoais erklärt seine Großzügigkeit: In einer Gesellschaft, in der hauptsächlich Erfolg zählt, hänge Zuneigung oft mit bestimmten Bedingungen zusammen: Noten, Geld, Aussehen oder Prestige. Das will der junge Mann anders machen. Er schenkt den Menschen in der Weihnachtszeit gebackene Liebe – einfach so.

Mit dieser Strichliste hält der Plätzchen-Weihnachtsmann fest, wie viele Tüten schon gepackt sind. Foto: Mira Herold-Baer

Am Backen fasziniert Aldoais, dass es nicht viel braucht. Simpel und mit wenigen Zutaten, aber mit großer Wirkung. Außerhalb der Weihnachtssaison backt er Muffins, die ebenfalls fremde Mägen füllen. Es gibt so lange Muffins, bis der erste November anbricht. Um genau 0 Uhr beginnt Aldoais mit dem Weihnachtsgebäck: Butterplätzchen in Herzform. Der Hobbybäcker geht die Plätzchenproduktion ganz sortiert und geplant an. Zunächst backt er verschiedene Sorten, über die Jahre hat der 23-Jährige all seine Rezepte gesammelt. Dann läuft der Backofen so lange, bis sich die Schüsseln vor Plätzchen überquellen. Auf seinem Packtisch stehen immer mindestens sechs Schüsseln mit unterschiedlichen Sorten bereit – damit er in die Tüten eine Auswahl an Laibchen packen kann. Die Tüten, immer mit zehn Plätzchen bestückt, bemalt Aldoais mit weihnachtlichen Mustern selbst. Oder er bekommt sie von den Menschen geschickt, die ihm auf seinem Instagram-Kanal folgen.

Die Menschen unterstützen Pascal Aldoais nicht nur mit den verzierten Tüten. Um an seiner Begeisterung für das Plätzchen-Großprojekt teilzuhaben, spenden viele Backzutaten. Die kann der Hobbybäcker gut gebrauchen. Er spart zwar das restliche Jahr Geld für den Plätzchen-Marathon, jedoch kommt bei den Mengen am Ende ganz schön was zusammen. Im vergangenen Jahr verteilte der damalige Student 19.000 Plätzchen. Er verarbeitete neun Kilo Mandeln, acht Kilo Walnüsse und vier Kilo Haselnüsse. Bei dieser Einkaufsliste kommt Aldoais eine Spende gelegen – nur kein Geld! Für den Plätzchenbäcker geht es darum, zimtige Liebe zu verschenken, das passe nicht mit Geldannahmen zusammen.

Die Weihnachtszeit begeisterte Pascal Aldoais schon immer. Er dekorierte sein Studentenzimmer jahrelang mit allerlei Weihnachtsschmuck, bis es sich in ein Weihnachtswunderland verwandelte. An den Abenden verbrachte der Student hier mit seinen Freunden oft einen gemütlichen Tagesabschluss mit Punsch, Glühwein und Gebäck –sozusagen auf dem privaten Weihnachtsmarkt. Im Haus lag immer eine Schüssel mit Laibchen bereit, seine Leidenschaft für das Plätzchenbacken im großen Stil entdeckte der gebürtige Erlanger jedoch erst mit Corona.

Spitzbuben-Rezept 1 / 3 Zurück Vorwärts Zutaten: 240g Mehl 150g Butter 2 Eigelb 70g Puderzucker 2 TL Vanillezucker 1 Päckchen Zitroback 1 Priese Salz Füllung mit Marmelade nach Geschmack

Den Teig auf einer bemehlten Fläche ausrollen. Mit einem Ausstecher Plätzchen ausstechen. Blech mit Backpapier auslegen. Eine Hälfte der ausgestochenen Plätzchen bereits auf das Blech legen und mit Marmelade bestreichen. Bei den anderen ausgestochenen Plätzchen mit einem noch kleineren Ausstecher Kreise in die Mitte stechen. Diese daraufhin auf die Marmeladenseite der Plätzchen auf dem Backblech legen.

Den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Das Backblech mit den rohen Plätzchen für circa zehn Minuten in den Ofen. Nach sechs bis sieben Minuten nach den Plätzchen schauen. Lässt sich die Oberfläche mit dem Finger nicht mehr eindrücken, sind sie fertig.

Ende des Jahres 2020: Pünktlich zum beginnenden Wintereinbruch wurde das öffentliche Leben am zweiten November heruntergefahren. So wenig Kontakt wie möglich, es herrschten strenge Coronaregeln. Selbst an Heiligabend sollten lediglich fünf Personen aus zwei Haushalten um den Weihnachtsbaum sitzen. Für Weihnachtsliebhaber wie Aldoais eine Katastrophe. Zusätzlich zu den Ängsten und Sorgen, die in der Pandemie allgegenwärtig waren, fielen in der kalten und dunklen Jahreszeit alle Weihnachtsmärkte aus. Die Weihnachtsstimmung wollte nicht aufkommen, die Menschen blieben alle allein zu Hause. Pascal Aldoais ließ sich nicht unterkriegen. Ab da an hatte er eine Mission: Weihnachten retten! Um dem miesepetrigen Grinch in Form des Coronavirus zu bekämpfen, legte sich der junge Student eine Kochschürze um und begann zu backen: Butterplätzchen, Zimtsterne und Nussecken entsprangen seinem Backofen und wanderten in bunt bemalte Tüten. Zunächst verteilte der 23-Jährige die Plätzchen an seine Freunde, die er nicht zu sich in sein Weihnachtswunderland einladen konnte.

Die Backleidenschaft entdeckte er zu Beginn der Pandemie

Bei einer Geschenkerunde stellte er die Plätzchen-Päckchen vor die Haustüren und überraschte seine Bekannten. Dem Weihnachtsmann ähnlich, nur steigt Pascal Aldoais nicht durch den Kamin ein. Die Aktion kam gut an und verbreitete viel Freude in einer sonst eintönigen Zeit. Der junge Mann beschloss, die Bescherung auszuweiten. So fuhr er an Orte, an denen eine Tüte voller Liebe sonst nicht alltäglich ist. Pascal Aldoais spendete seine Laibchen an den Obdachlosentreff und an das Erlanger Frauenhaus.

Von der Auswahl begeistert: In die Plätzchentüten kommen immer mindestens sechs Sorten rein. Foto: Mira Herold-Baer

Ein Jahr später, im November 2021, wollte der Hobbybäcker sein Weihnachtsprojekt wieder starten. Inzwischen war er nach Nürnberg in ein Studentenwohnheim gezogen. Das Problem: In allen Gemeinschaftsräumen des Wohnheims – auch in der Gemeinschaftsküche – gilt die 2G-Regel. Hier durfte nur rein, wer geimpft oder genesen war. Da auf Pascal Aldoais keines von beiden zutraf, musste er kreativ werden. Auf Instagram startete er den Aufruf, ob jemand Lust hatte, seine oder ihre Küche bereitzustellen. So traf es sich, dass er in seinem Studentenzimmer den Teig knetete, Ausstecher und einschiebbares Backblech in einen Rucksack packte und zu allerhand Küchen radelte. Doch der Aufwand lohnte sich, Aldoais konnte wieder Unmengen an Plätzchen verteilen. Im Obdachlosenheim, im Altenheim, in Kindergärten und an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tierheim. Weihnachten 2022 steigerte der fleißige Bäcker seine Produktion noch mal auf 19.000 Plätzchen.

"Don't get high by your own supply!" Plätzchenbäcker Pascal Aldoais

Wie hält es der junge Mann aus, mit so vielen Plätzchen im Haus? Pascal Aldoais erklärt seine Disziplin mit einer englischen Redensart: "Don't get high by your own supply!" Das bedeutet in etwa, dass man nicht nach den eigenen Drogen süchtig werden soll – deswegen isst er sie erst gar nicht. Und in dem Zusammenhang: Mit zuckrigen Plätzchen kennt sich kaum jemand besser aus als Aldoais. Der 23-Jährige hat einen Bachelor in Fitnessökonomie abgeschlossen und ist derzeit in einem Fitnesscenter in Krumbach angestellt. Zusätzlich arbeitet er bei der Lebenshilfe in Günzburg. Der junge Mann mit dem breiten Lächeln engagiert sich in vielen Bereichen, Hauptsache, er hat mit Menschen zu tun. Im Sommer übernahm er etwa die Position als Chef de Mission (Leiter einer sportlichen Delegation) bei den World Dwarf Games, den Olympischen Spielen für Kleinwüchsige.

In der Küche von Pascal Alodais darf die Volontärin der Mittelschwäbischen Nachrichten mitbacken. Foto: Pascal Aldoais

Pascal Aldoais gibt den Leserinnen und Lesern noch ein Plätzchenrezept mit, das jede und jeder nachbacken kann. Es sei hier jedoch verraten, dass es sich hierbei leider nicht um sein Lieblingsrezept handelt. Denn dass darf er nicht weitergeben: Familiengeheimnis! Mittlerweile ist er in Besitz mehrerer solcher Familiengeheimnisse. Viele der Menschen, die ihn unterstützen, vertrauen ihm das Rezept der Oma an. Jedoch nur im Gegenzug zu strenger Geheimhaltung.