23-Jähriger verliert 350 Euro, statt seinen Fischereischein zu erhalten

Dabei wollte er nur seinen Fischereischein machen: Ein 23-Jähriger hat am Samstag bei der Inspektion Krumbach wegen Internetbetrugs eine Anzeige erstattet. Laut Polizeibericht wollte er die Fischereiprüfung online absolvieren und geriet dabei auf eine betrügerische Webseite, welche von einem unbekannten Täter betrieben wurde.

Der 23-Jährige überwies 350 Euro, so die Polizei Krumbach

Dieser verwendete laut den Beamten unter anderem einen Künstlernamen und Aliaspersonalien. Zur Fertigstellung der Dokumente musste der 23-Jährige 350 Euro an eine deutsche IBAN überweisen. Kurz darauf war die Webseite nicht mehr erreichbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)