23 Millionen Euro für den Hochwasserschutz in Thannhausen

Wie steht es um den Hochwasserschutz im Mindeltal? Bei einem gemeinsamen Ortstermin in Thannhausen informierten sich Landrat Hans Reichhart, Landtagsabgeordnete Jenny Schack und Bürgermeister Alois Held beim Projektleiter Klaus Bienstock und der Behördenleiterin des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth Gudrun Seidel über den Fortschritt der Arbeiten am Hochwasserschutz Thannhausen – einem wichtigen Baustein des Gesamtprojekts Hochwasserschutz Mindeltal.

Das Gesamtprojekt Hochwasserschutz Mindeltal verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Von der südlichen Landkreisgrenze bis zur Mündung der Mindel in die Donau werden alle betroffenen Städte, Märkte und Gemeinden – Thannhausen, Burgau, Offingen, Jettingen-Scheppach, Burtenbach, Münsterhausen, Ursberg und Balzhausen – in die Planungen einbezogen. Ziel ist ein gemeinsamer Hochwasserschutz für den gesamten Talraum. Landrat Hans Reichhart sagt: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie hier Technik, Ökologie und Lebensqualität in Einklang gebracht werden.“

Die Fertigstellung der Teilungswehr ist bis Ende des Jahres 2025 geplant

Der Hochwasserschutz Thannhausen spielt im Gesamtkonzept eine wichtige Rolle. Ohne die Anlagen wären im Stadtgebiet rund 2000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie etwa 800 Arbeitsplätze von einem 100-jährlichen Hochwasser betroffen. Durch die Maßnahmen wird der Hochwasserabfluss der Mindel und Hasel südlich des Stadtgebiets von rund 125 m³/s auf 50 m³/s reduziert. Das überschüssige Wasser wird über neue Leitdeiche westlich an der Stadt vorbeigeführt – ein Vorteil auch für die Nachbargemeinden Münsterhausen und Burtenbach. Bereits beim Extremhochwasser im Juni 2024 hätten sich die positiven Effekte gezeigt: Trotz laufender Bauarbeiten gab es in Thannhausen keine Schäden in bebauten Bereichen.

„Das Hochwasserereignis 2024 hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt, wie wichtig der Hochwasserschutz ist“, sagt Jenny Schack. „Die bereits realisierten Maßnahmen haben Schlimmeres verhindert – und künftig werden wir noch besser geschützt sein.“ Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat in Thannhausen für den Hochwasserschutz unter anderem Drosselbauwerke an Mindel und Hasel, 3,6 Kilometer neue und 1,4 Kilometer erhöhte Deiche, zwei Deichtore, fünf Deichsiele, drei Pumpstationen sowie ein neu gestaltetes Teilungswehr mit Schütz zum Mühlbach errichtet.

Bei einem gemeinsamen Ortstermin in Thannhausen informierten sich Landrat Hans Reichhart, Landtagsabgeordnete Jenny Schack, Bürgermeister Alois Held beim Projektleiter Klaus Bienstock und der Behördenleiterin des Wasserwirtschaftsamtes Gudrun Seidel über den Fortschritt der Arbeiten am Hochwasserschutz Thannhausen. Foto: Benjamin Siegmund/Landratsamt Günzburg

Zudem wurde das alte Teilungswehr aus dem Jahr 1927 rückgebaut, es entstand eine fischdurchgängige Rampe: der zweieinhalb Meter hohe Absturz am Schulgelände wird durch eine 115 Meter lange Riegelrampe ersetzt, um Fischen die Wanderung zu ermöglichen. Die Fertigstellung der Teilungswehr ist bis Ende des Jahres geplant. Innerstädtisch werden im Bereich des Teilungswehrs weitere Anlagen angelegt, die das Gewässer für die Bevölkerung wieder erlebbar machen sollen, unter anderem Sitzstufen. „Es war ein langes und anspruchsvolles Projekt, aber wir sind froh, dass wir nun auf der Zielgeraden sind und die Stadt künftig noch besser geschützt ist“, sagt Bürgermeister Alois Held.

Die Gesamtkosten des Hochwasserschutzes Thannhausen betragen rund 23,1 Millionen Euro. Die Stadt trägt aufgrund ihrer Einstufung als „Raum mit besonderem Handlungsbedarf“ 35 Prozent, was rund 5,2 Millionen Euro macht. Für die ökologischen Maßnahmen werden keine Beteiligungsbeiträge erhoben. Zusätzlich beteiligt sich die Europäische Union über das EFRE-Förderprogramm 2021 bis 2027 mit bis zu 6,3 Millionen Euro. (AZ)

