Thannhausen

24-Jähriger fährt in Thannhausen zu dicht auf und kracht in vorausfahrendes Auto

Ein junger Fahrer hält einen zu geringen Abstand zu dem vor ihm fahrenden Fahrzeug. Als dieses abbiegen will, kann der 24-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen.
    Bei dem Zusammenstoß in Thannhausen entstand ein Gesamtschaden von 7000 Euro. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    In Thannhausen hat es am späten Mittwochmittag in der Bahnhofstraße gekracht. Laut Polizeibericht fuhr eine 38-Jährige gegen 13.45 Uhr stadteinwärts. Da sie nach rechts in die Frühmeßstraße abbiegen wollte, verlangsamte sie ihre Fahrt und setzte den Blinker.

    Die Autofahrerin will in die Frühmeßstraße in Thannhausen abbiegen und blinkt

    Der 24-jährige Autofahrer, der hinter ihr fuhr, hielt laut Polizei einen zu geringen Sicherheitsabstand ein – er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenprall mit dem Auto der 38-Jährigen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde laut den Beamten niemand. (AZ)

