12:55 Uhr

26-Jährige rauscht mit Auto gegen Straßenschild

Eine junge Autofahrerin ist in Krumbach gegen ein Schild gefahren.

In den späten Abendstunden ist am Mittwoch eine junge Frau mit ihrem Auto in Krumbach von der Straße abgekommen und gegen ein Schild gefahren.

Eine 26-Jährige ist mit ihrem Auto am Mittwoch in Krumbach gegen ein Schild gefahren.

Unfall in Krumbach: Die 26-Jährige blieb unverletzt

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 23 Uhr auf der Hans-Lingl-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen ein befestigtes Schild.

Die 26-Jährige blieb unverletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. (mn)

