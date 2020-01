vor 34 Min.

27 Marihuana-Pflanzen in Thannhausen entdeckt

27 Marihuana-Pflanzen wurden in einer Wohnung in Thannhausen entdeckt

Eine Aufzuchtanlage mit 27 Marihuana-Pflanzen wurde in Thannhausen in einer Wohnung entdeckt.

Aufgrund polizeilicher Erkenntnisse bestand der dringende Verdacht, dass in einer Wohnung im Bereich der Innenstadt in Thannhausen Marihuana-Pflanzen illegal angebaut werden. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung, die am Dienstag durchgeführt worden war, konnte eine Aufzuchtanlage mit 27 Pflanzen sichergestellt werden. Außerdem befanden sich in der Wohnung noch weitere Betäubungsmittel, so die Angaben der Polizei. Die Wohnungsinhaberin muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (pm)

