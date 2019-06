00:32 Uhr

29-jährige Beifahrerin stirbt bei Unfall

Pkw fährt auf der A8 auf einen Sattelzug auf

Nach einem schweren Autounfall am Freitagabend auf der A8 bei Burgau ist eine 29-jährige Frau am Samstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Sie war als Beifahrerin in dem Unfallauto gesessen und eingeklemmt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 30-jährige Fahrer gegen 21 Uhr in Richtung München unterwegs und wollte etwa vier Kilometer nach der Anschlussstelle Burgau den Fahrstreifen nach rechts wechseln. Dabei fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug hinten linksversetzt auf, wobei unter anderem das Fahrzeugdach aufgerissen wurde. Anschließend schleuderte der Wagen nach links über die gesamten Fahrbahnen und prallte noch gegen die Betonschutzwand, ehe er zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 29-jährige Beifahrerin war in dem komplett deformierten Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Burgau befreit werden. Per Rettungshubschrauber wurde sie in eine Ulmer Klinik gebracht. Dort erlag sie am Samstagnachmittag ihren schweren Verletzungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Für dessen Arbeit, zur Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn für etwa vier Stunden gesperrt werden. Der Verkehr staute sich fast bis zur Anschlussstelle Burgau zurück, an der in der weiteren Folge dann ausgeleitet wurde. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Burgau und Großanhausen sowie Kräfte der Kreisfeuerwehrinspektion Günzburg mit insgesamt 45 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst rückte mit einem Notarztfahrzeug und vier Rettungswagen aus. Die Autobahnpolizei Günzburg nahm die Unfallermittlungen auf, der Sachschaden wird auf etwa 30000 Euro beziffert. (obe)

