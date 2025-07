Krumbachs neue Verkehrsregeln in der Innenstadt verwirren Autofahrer

Krumbach und der Straßenverkehr – eine Beziehung, bei der es schon seit Jahren knirscht. Nur an Verbesserungsversuchen mangelte es wahrlich nicht: Mal werden wie im Jahr 2019 rund 600 Krumbacher Haushalte nach ihrer Meinung befragt, mal wird wie 2020 eine Münchner Planungsgesellschaft mit einem Gutachten beauftragt. Und dann beschließt der Stadtrat im Februar kurzerhand, die Geschwindigkeit in der Kernstadt von 20 auf 30 km/h zu erhöhen, mit der Begründung, die Verkehrsführung zu vereinfachen. Nun zieren weiße Dreiecke einige Krumbacher Straßen in der Altstadt. Doch diese sorgen bei vielen für Verunsicherung, was sollen sie eigentlich bedeuten? Und was gilt aktuell überhaupt: 20 oder 30 km/h? „Es ist momentan etwas verwirrend“, räumt Mathias Vogel vom städtischen Ordnungsamt ein.

Mira Herold-Baer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis