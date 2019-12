300 Meter Gleise in einem Krumbacher Keller

Plus Peter Schober aus Krumbach und seine besondere Leidenschaft. Seit 15 Jahren bastelt er an seiner Modellbahn-Welt im Hobby-Keller.

In der Krumbacher Peter-Dörfler-Straße stehen gepflegte Einfamilienhäuser. Wer an ihnen entlangschlendert, kommt nicht auf die Idee, dass sich in einem dieser typischen Stadtrandhäuser eine ganz andere Welt verbirgt. Es ist die Welt von Peter Schober. Wo andernorts Weckgläser und Marmeladentöpfe gestapelt werden, ausrangierte Skiausrüstungen vor sich hindämmern und winters die Sommerkleider verstaut werden, hat Schober sich eine eigene Welt geschaffen. Es ist die Welt der Modelleisenbahnen.

Was für die meisten Erinnerungen an die Kindheit hervorruft, ist für den pensionierten Techniker zum anspruchsvollen Vollzeitjob geworden, geprägt von einer Mischung aus Leidenschaft und Akribie. In den 15 Ruhestandsjahren seit der Pensionierung hat sich der gebürtige Saarländer in eine Materie eingearbeitet, mit der zuvor nur in Teilen zu tun hatte. „Als ich pensioniert wurde, hatte ich noch keinen Plan. Ich hatte nie eine Eisenbahn, dafür hat in meiner Kindheit das Geld nicht gereicht und später sind solche Ideen bei Zeit- und Platzmangel gar nicht erst aufgekommen.“ Das ist heute anders. Im gepflegten Einfamilienhaus wurde der Keller komplett geräumt und sukzessive vom Stauraum in ein Eisenbahnparadies umgewandelt.

In der Miniaturwelt in Krumbach fahren rund 50 Lokomotiven

Dass er im Souterrain eine Miniaturwelt aufbauen konnte, die mehr als 300 Meter Gleise umfasst, in der rund 50 Lokomotiven die 200 Waggons ziehen können, die über 100 Weichen so gesteuert werden, dass es zu keinen Kollisionen kommt, ist nur mit der vor etwa 20 Jahren neu entwickelten Miniaturgröße, der Spur N, möglich geworden, erklärt Peter Schober. Also gerade rechtzeitig, um bei dem gelernten Stark- und Schwachstromtechniker zum Einsatz zu kommen. Trotz der Spur N kommt der Hobby-Eisenbahner aber nun allmählich an die räumlichen Grenzen. Durch Kernbohrungen wurden zwar die Kellerräume miteinander verbunden, sodass Stellwerkleiter Schober jeden Zug durch den Mauertunnel in eine andere Kellerwelt schicken kann, doch sind inzwischen alle freien Fleckchen ausgeschöpft.

Was nicht etwa bedeutet, dass der Hobby-Eisenbahner nun fertig wäre mit seinem Werk. Das ist er noch lange nicht. „Wir sind in einer Umbruchphase, von analog auf digital.“ Als Schober vor 15 Jahren seine Passion gefunden hat, waren die analogen Anlagen die Norm. Das hat sich mittlerweile grundlegend verändert, was in der Beurteilung von Schober durchaus Vor- und Nachteile hat. Die analoge Anlage wird direkter geleitet, die digitale ermöglicht vielerlei Spielereien, von denen der traditionelle Modelleisenbahner nur träumen konnte: So lassen sich über die Computer raffinierte Effekte erzielen wie realistische Fahrgeräusche oder akustische Warnsignale, Fahrten können am Display geplant und freigegeben werden.

Auch die digitale Welt ist in die Eisenbahnanlage eingezogen

30 Lokomotiven hat Schober inzwischen digitalisiert, 20 funktionieren analog. Die Modernisierung seiner Bahn, die komplette Umstellung auf das digitale System, wäre nicht ganz billig. Schober schätzt sie auf rund 20000 Euro. Eine enorme Summe, die manch einen angehenden Modelleisenbahner abschrecken könnte. Doch Schobers Eisenbahnwelt hat die Dimensionen einer Hobbyanlage schon längst hinter sich gelassen. Und er will auch nicht seine komplette Anlage auf die neue Technik umstellen. „Viele der schönen traditionellen Lokomotiven, Nachbauten berühmter Loks, sind mit einem erträglichen finanziellen und technischen Aufwand gar nicht umrüstbar.“

Die doppelte Strategie, die Gesamtanlage mit zwei unterschiedlichen Techniken zu betreiben, bedeutet eine besondere Herausforderung für den Modellbahnchef. Er muss bei der Bedienung geistig hin- und herspringen. Die Stellwerke der Modelleisenbahnen, die Schober vor den Landschaften installiert hat, erfordern je nach Technik ganz unterschiedliche Handlungsabläufe.

Doch Schober ist eingearbeitet. Jeden Tag verbringt er mehrere Stunden in seiner eigenen Welt. „Die Züge müssen täglich bewegt werden. Es könnte sonst Feuchtigkeit eindringen.“ Und sich auch einmal eine Weiche verschieben oder ein Gleis verbiegen. 50 Lokomotiven, 100 Weichen, 300 Meter Gleise, das dauert. Und fast immer sind kleine Nachjustierungen erforderlich. Ein Ärgernis? Bei Weitem nicht. Das ist die eigentliche Beschäftigung mit einer Modelleisenbahn. Denn irgendwann einmal sind alle Landschaften aufgebaut, ist Lübeck mit allen Sehenswürdigkeiten erstellt, sind Tunnels und Brücken konstruiert, Wiesen bemalt und Bahnhöfe mit Passanten bestückt.

Für den leidenschaftlichen Techniker sind das nette Bastelarbeiten am Rande, die ihren ästhetischen Zweck haben. Aber viel wichtiger sind Neigungswinkel, Steigungsgrade, Kurvendurchmesser und die perfekte Installation der Stellwerke. Wer sich bückt und einen Blick unter die Modelllandschaft wirft, sieht dort das Herz der Anlage: ein für den Laien kaum durchschaubares Gewirr an feinen Drähten. Leitungen über Leitungen, die der Modelleisenbahner liest wie andere ein Buch. Das ist technische Spielerei auf hohem Niveau.

Und gerade daran, fürchtet Schober, könnte das Fortbestehen der Modelleisenbahnliebhaberei scheitern. „Es gibt leider immer weniger Personen, die sich ernsthaft für die Modelleisenbahn interessieren. Viele Klubs haben sich aufgelöst. Man muss heute schon nach Ulm oder Augsburg fahren, um Gleichgesinnte zu treffen.“ Doch Schober gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich der Trend wendet. Er öffnet seine Wunderwelt der Eisenbahntechnik für jeden, der bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen: für junge und alte Modellbahnfans genauso wie für Eltern, die ihren Kindern einen spielerischen Einstieg in die Welt der Technik ermöglichen wollen.

Und ganz sicher ist Peter Schober auch ein geduldiger Ratgeber für jeden, der sich auf das prickelnde Abenteuer Eisenbahn einlassen will. Ein Abenteuer, das niemals antiquiert ist. Denn es bildet einen wichtigen Teil unseres mobilen Lebens ab, mit all seinen Raffinessen und ständigen Weiterentwicklungen, von der Adler, die mit 60 Kilometern pro Stunde von Nürnberg nach Fürth fuhr, bis zum ICE 3, der mit 330 Kilometern in der Stunde durch die Landschaft rasen kann.