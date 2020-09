13:41 Uhr

33-Jähriger kommt mit Auto in Neuburg in Gegenverkehr

Eine Unachtsamkeit beim Abbiegen verursachte in Neuburg an der Kammel einen Unfall.

Weil er beim Abbiegen nicht aufgepasst hatte, hat ein 33-Jähriger in Neuburg an der Kammel am Mittwoch einen Unfall verursacht.

Der Polizei zufolge wollte der Mann mit seinem Auto gegen 14.35 Uhr von der Bahnhofstraße nach links in Richtung Marktplatz abbiegen. Er missachtete allerdings die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos und die Fahrzeuge stießen zusammen.

Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. (mn)

