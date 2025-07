Frau bestellt Grill in Fake-Shop

Am Dienstag zeigte eine 39-Jährige bei der Polizei in Krumbach einen Warenbetrug an. Über eine Internetsuche geriet sie auf die Seite eines Fake-Shops. Sie wollte dort laut Polizei einen Gasgrill erwerben. Der Kaufpreis in dreistelliger Höhe musste per Vorkasse beglichen werden. Die Geschädigte überwies den Betrag auf ein litauisches Konto. Danach brach der Kontakt ab. Der bestellte Grill wurde nicht geliefert. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Warenbetrug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis