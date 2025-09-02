Räuberischer Diebstahl wegen 17 Euro-Waren? Deswegen ermittelt die Kripo Memmingen

Ein 41-Jähriger ist am Sonntag gegen 16.40 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Höllgehau beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der Verbrauchermarkt hatte wegen des Bartholomä-Marktes im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. Der Tatverdächtige wurde vom Personal dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von rund 17 Euro unter seiner Jacke versteckte. So schildert es die Polizei Krumbach. Nach dem Passieren der Kasse wurde er vom Marktleiter angesprochen und aufgefordert, stehenzubleiben. Der 41-Jährige flüchtete, konnte jedoch durch den Marktleiter gestellt und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Hierbei wehrte sich der Tatverdächtige laut Polizeibericht und versuchte den 30-jährigen Marktleiter durch einen Tritt in den Bauch zu verletzen.

Bei der Durchsuchung der mitgeführten Umhängetasche des Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Taschenmesser und ein Cuttermesser auf. Nach Rücksprache der Polizei mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wird von einem schweren räuberischen Diebstahl ausgegangen. Der 41-Jährige wurde am Montag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen.

Der Wert der Waren ist bei der Einordnung des schweren räuberischen Diebstahls nicht entscheidend. „Schwer“ wird der räuberische Diebstahl durch das Mitführen einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs. Dabei müssen diese nicht zur Verwendung kommen, es reicht aus, dass der Mann Messer und Cutter griffbereit in der Tasche hatte. Ein räuberischer und kein einfacher Diebstahl liegt laut Strafgesetzbuch vor, wenn der Täter auf frischer Tat erwischt wird und dieser sich durch Gewalt oder Drohungen wehrt, um das Diebesgut zu behalten. Der räuberische Diebstahl ist ein Verbrechen und wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Die Obergrenze kann sogar bei einer Freiheitsstrafe von fünfzehn Jahren liegen. (AZ, mit sohu)