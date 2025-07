42-Jährige verliert über 700 Euro nach Phishing-Mail beim Internetverkauf

Was als einfacher Online-Verkauf begann, hat für eine 42-jährige Frau mit einem finanziellen Schaden geendet: Am Mittwoch erstattete sie laut Polizeibericht Anzeige bei der Polizei Krumbach, nachdem sie Opfer eines Online-Betrugs geworden war. Die Frau hatte auf einer Verkaufsplattform ein Inserat geschaltet und wurde kurz darauf von einem angeblichen Kaufinteressenten kontaktiert. Die Bezahlung sollte über einen Bezahldienst erfolgen.

Die 42-Jährige aus Krumbach glaubte, es handle sich um eine Mail des Bezahldienstes

Kurz darauf erhielt die 42-Jährige per E-Mail einen Link, der angeblich zur Zahlungsabwicklung diente. In dem Glauben, es handle sich um eine offizielle Mitteilung des Bezahldienstes, klickte sie auf den Link – bei dem es sich jedoch laut Polizei um einen Phishing-Link handelte. Der Täter verschaffte sich so Zugang zu ihrem Konto und veranlasste eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von 723,40 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)