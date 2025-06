45 Jahre Freundschaft zwischen Mortain und Thannhausen

In wenigen Tagen erfährt die Thannhauser Partnerstadt Mortain für kurze Zeit internationale Aufmerksamkeit: Die sechste Etappe der Tour de France führt am Donnerstag, 10. Juli, durch die Kleinstadt in der Normandie. Und der Anstieg zur „Petite Chapelle“, der kleinen Kapelle oberhalb des Ortes, wird sogar als Bergwertung der dritten Kategorie gefahren.

Mortain im Rahmen der Tour de France im Blickfeld

Nicht mit dem Fahrrad, sondern per Kleinbus und Pkw machen sich Ende Juli Gäste aus Mortain auf den Weg nach Thannhausen. Rund 30 Gäste unterschiedlichen Alters besuchen erstmals seit mehreren Jahren wieder die Mindelstadt. Vom 25. bis 27. Juli wird im Rahmen des Stadtfestes auch das 45-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert.

Trudi Zimmermann-Wejda, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, steckt gemeinsam mit Bürgermeister Alois Held mitten in den Vorbereitungen für den Besuch. So wird es neben einem Empfang im Rathaus am Freitagabend ausreichend Gelegenheit geben, das Stadtfest zu besuchen. Dort werden an einem eigenen Stand originale französische Crêpes angeboten. Der Erlös der Verkaufsaktion ist für die Restaurierung der Orgel in der Kirche St-Évroult in Mortain bestimmt. Während des Besuchs sind außerdem eine Stadtführung sowie Ausflüge nach Ottobeuren und ins Legoland geplant.

Thannhausen und Mortain: Städtepartnerschaft feiert 45 Jahre

Aktuell werden noch dringend private Quartiere für die Gäste aus Frankreich gesucht. Wer diesbezüglich Kapazitäten hat, kann sich gerne bei der VG Thannhausen unter 08281 901-28 melden. „Es wäre schön, wenn die Partnerschaft der beiden Städte auch nach 45 Jahren lebendig bleibt“, sagt Gertrud Zimmermann-Wejda. Im kommenden Jahr ist der Gegenbesuch in Frankreich geplant. Man müsse dazu übrigens nicht Französisch sprechen. „Nicht wenige Thannhauser kommunizieren seit vielen Jahren mit ‚Händen und Füßen‘ – und das klappt wunderbar“, so Zimmermann-Wejda.