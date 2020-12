07.12.2020

5000 Euro für die Flüchtlingshilfe

LEW Verteilnetz und Lionsclub fördern die vielfältige Arbeit der Krumbacher Organisation

„Spende statt Geschenke“: Das LEW Verteilnetz und der Lionsclub Mittelschwaben Krumbach-Thannhausen spenden jetzt 5000 Euro an die Flüchtlingshilfe Krumbach.

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) spendet zunächst 3000 Euro an den Lionsclub Mittelschwaben Krumbach-Thannhausen. Die Spende von LVN gibt der Lionsclub an die Flüchtlingshilfe in Krumbach weiter und legt selbst noch 2000 Euro dazu. Mit dem Gesamtbetrag finanziert die Flüchtlingshilfe unter anderem Fahrten für Kinder in umliegende Kindergärten und Deutschkurse für Frauen.

Im Rahmen der Aktion „Spende statt Geschenke“ verzichtet LEW Verteilnetz das achte Jahr in Folge auf Weihnachtspräsente für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner. Der gesparte Betrag kommt Organisationen zugute, die sich für sozial oder gesundheitlich benachteiligte Leute der Region einsetzen.

Der Lionsclub Mittelschwaben unterstützt regelmäßig soziale Einrichtungen und Projekte in der Region. „Als Lionsclub liegt uns die Förderung regionaler Hilfsprojekte besonders am Herzen. Die Flüchtlingshilfe Krumbach unterstützen wir seit ihrer Gründung 2015 regelmäßig“, sagt Manuel Knöpfle, Vorsitzender des Lionsclubs.

Die Flüchtlingshilfe Krumbach unterstützt die Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Seit dem Jahr 2015 hat der Verein mehr als 250 Geflüchteten im Alltag geholfen. Wie Dr. Simone Kastner, Vorsitzende der Flüchtlingshilfe, erläutert, ist die Flüchtlingshilfe neben Deutschkursen und Kinderbetreuung in vielen weiteren Bereichen aktiv: Der Verein vermittelt beispielsweise Unterkunfts- oder Familienpaten, hilft bei der Suche nach Arbeit und Ausbildung, bei Behördengängen oder gesundheitlichen Problemen. Das ehrenamtliche Engagement würdigte LVN-Geschäftsführer Josef Wagner.

„We serve – wir dienen“: Unter diesem Motto stehen alle Projekte des Lionsclubs Mittelschwaben Krumbach-Thannhausen. Das Lions-Hilfswerk bezuschusst immer wieder soziale Projekte mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden. (zg)

Themen folgen