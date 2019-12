18.12.2019

560 Jahre CSU-Mitgliedschaft beim Ortsverband Krumbach

Im Rahmen der Weihnachtsfeier werden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue ausgezeichnet

Die voll besetzte Gaststube im Gasthof Ringler war ein Beweis für die Zufriedenheit der Mitglieder im Jahr 2019. Die diesjährige Weihnachtsfeier des CSU-Ortsverbandes Krumbach war zugleich auch Jubilarfeier für 20 verdiente Mitglieder für 10, 20, 30, 40, 50, 55 und sogar 65 Jahre Mitgliedschaft beim CSU Ortsverband in Krumbach.

Besonders bedankte sich Ortsvorsitzende Sabine Turek bei den langjährigen Unterstützern und Gönnern für ihren ehrenamtlichen Einsatz, sei es in fachlicher oder in finanzieller Hinsicht. Turek lobte die große Sach- und Fachkompetenz der vielen aktiven Vorstandsmitglieder. Das Ehrenamt könne gar nicht hoch genug gelobt werden, denn wo wären wir, wenn niemand mehr Verantwortung für die Gesellschaft übernehme, so Turek. Gemeinsam mit Staatsminister Dr. Hans Reichhart wurde die Jubilarehrung in Krumbach vorgenommen.

Mit Harfenmusik, Weihnachtsliedern und schönen Geschichten wurde die Feier zu etwas ganz Besonderem. Geehrt wurden: Karl-Heinz Lentz (30 Jahre), Schatzmeister; Christa Wenninger (30 Jahre), Beisitzerin, stv. Kreisvorsitzende im CSU Kreisverband Günzburg sowie Vorsitzende der Frauenunion im Landkreis Günzburg; Bernd Liebl (30 Jahre); Christa Striegel (20 Jahre), Beisitzerin; Christian Seitz (20 Jahre); Ursula Bader (30 Jahre), Stadträtin und stv. Ortsvorsitzende; Hubert Striegel (10 Jahre); Gerhard Weiß (30 Jahre), 2. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender und CSU Bürgermeisterkandidat; Jochen Schwarzmann (20 Jahre), Stadtratskandidat; Sabine Turek, Ortsvorsitzende und Kreistags-/Stadtratskandidatin und Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr Dr. Hans Reichhart. Weitere Jubilare (nicht anwesend): 10 Jahre: Christian Mayer, Markus Link. 20 Jahre: Alfred Walter, Matthias Weiß, Josefine Baier, Albert Hanslbauer. 30 Jahre: Erich Malinowski. 40 Jahre: Ernst Munding. 50 Jahre: Gerd Deisenhofer. 55 Jahre: Karl Biechele. 65 Jahre: Friedrich Vogel. (zg)

