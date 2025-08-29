57-Jähriger fährt in Niederraunau auf Gegenfahrbahn und kracht in Auto einer 83-Jährigen

Auf der Allgäuer Str. in Niederraunau hat es am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizeibericht fuhr ein 57-Jähriger gegen 10.35 Uhr in nördlicher Richtung. Eine nach ihm folgende Autofahrerin gab an, dass der 57-Jährige immer weiter links auf die Gegenfahrbahn fuhr.

Der 57-Jährige kommt auf der Allgäuer Straße immer mehr nach links

Eine entgegenkommende, 83-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr weit genug nach rechts ausweichen: Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen. Die 83-Jährige und deren Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Wie es dem 57-Jährigen geht und warum dieser auf die Gegenfahrbahn kam, geht nicht aus dem Polizeibericht hervor. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 8000 Euro. (AZ)