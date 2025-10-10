58-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg wird Opfer eines Liebesbetrugs

Nachdem ein 58-Jähriger Opfer eines Liebesbetrugs geworden war, erstattete dieser am Donnerstag bei der Polizeiinspektion Krumbach Anzeige. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann eine Frau über das Internet kennengelernt, die im Verlauf des Internetkontakts ein persönliches Treffen anbot. Damit das Treffen stattfinden könne, würde die Frau jedoch aus verschiedenen Gründen Geld benötigen. Gutgläubig überwies der Mann in mehreren Schritten einen vierstelligen Betrag. Als die Frau zum vereinbarten Treffen nicht erschien, wurde der 58-Jährige misstrauisch und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an. Durch den aufnehmenden Beamten wurde der Geschädigte über die bekannte Betrugsmasche aufgeklärt. (AZ)

