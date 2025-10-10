Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

58-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg wird Opfer eines Liebesbetrugs

Krumbach

58-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg wird Opfer eines Liebesbetrugs

Der Mann lernte eine Frau über das Internet kennen, die ein Treffen anbot. Aus angeblichen Geldnöten bat sie ihn um Geld hierfür. Doch sie erschien nicht.
    • |
    • |
    • |
    Ein 58-Jähriger überweist einer Bekanntschaft aus dem Internet Geld in dem Glauben, dass sie in finanzieller Not ist. Später stellt es sich als Betrug heraus.
    Ein 58-Jähriger überweist einer Bekanntschaft aus dem Internet Geld in dem Glauben, dass sie in finanzieller Not ist. Später stellt es sich als Betrug heraus. Foto: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild)

    Nachdem ein 58-Jähriger Opfer eines Liebesbetrugs geworden war, erstattete dieser am Donnerstag bei der Polizeiinspektion Krumbach Anzeige. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann eine Frau über das Internet kennengelernt, die im Verlauf des Internetkontakts ein persönliches Treffen anbot. Damit das Treffen stattfinden könne, würde die Frau jedoch aus verschiedenen Gründen Geld benötigen. Gutgläubig überwies der Mann in mehreren Schritten einen vierstelligen Betrag. Als die Frau zum vereinbarten Treffen nicht erschien, wurde der 58-Jährige misstrauisch und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an. Durch den aufnehmenden Beamten wurde der Geschädigte über die bekannte Betrugsmasche aufgeklärt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden