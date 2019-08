vor 36 Min.

6000 Euro Blechschaden bei Verkehrsunfall in Krumbach

Gekracht hat es an der Kreuzung Mindelheimer Straße/Südstraße in Krumbach. (Symbolfoto)

88-jährige Autofahrerin übersieht Auto und es kommt zum Zusammenstoß an der Kreuzung in der Mindelheimer Straße. Was die Polizei sonst noch zu tun hatte am Wochenende.

Von Annegret Döring

Einen Verkehrsunfall vom Freitag meldet die Krumbacher Polizei: Gegen 8.45 Uhr krachte es in Krumbach in der Mindelheimer Straße. Eine 88-jährige Autofahrerin übersah laut Polizei an der Kreuzung Mindelheimer Straße/Südstraße einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Aus diesem Grund kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Matratze brennt in sozialer Einrichtung in Ursberg

Am späten Freitagabend ist es in einer Wohngruppe des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Ursberg zu einem Brand einer Matratze gekommen. Wie die Polizei berichtet ist wegen eines technischen Defektes ein elektronisches Gerät in Brand geraten und hat eine Matratze entzündet. Durch die automatische Brandmeldeanlage wurden gegen 23.30 Uhr die Schwestern- und Werkfeuerwehr des Dominikus-Ringeisen-Werks, die Freiwillige Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach sowie mehrere Rettungswagen alarmiert. Das kleine Feuer konnte durch einen Bewohner selbstständig noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Drei Bewohner wurden durch den entstandenen Rauch leicht verletzt und mussten medizinisch untersucht werden. Weitere Bewohner waren laut Mitteilung des DRW nicht gefährdet. Die Feuerwehr führte vor Ort Belüftungsarbeiten zur Entrauchung durch. Durch das umsichtige Handeln von Bewohner und Mitarbeitern konnte größerer Personen- und Sachschaden verhindert werden, so das DRW.

Unbekannter besprüht Auto mit schwarzer Farbe

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Thannhausen. Demnach hat in der Nacht auf Samstag ein Unbekannter in der Edelstetter Straße in Thannhausen ein Auto mit schwarzer Farbe besprühte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise dazu erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0.

Autofahrer betrunken beim Fahren erwischt

Zwei Alkoholfahrten meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Am Samstagnacht gegen 1.15 Uhr wurde ein 24-jähriger Verkehrsteilnehmer in Thannhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten eine Alkoholfahne. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht auf Alkoholgenuss des Fahrers. Ihn erwartet laut Polizei nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Fahrverbot. Am Samstag gegen 3.30 Uhr wurde dann eine 23-jährige Verkehrsteilnehmer von der Polizei in Münsterhausen kontrolliert. Auch sie hatte offenbar eine Alkoholfahne, was der Atemalkoholtest bestätigte. Aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes in Deutschland wurde das Geld für die begangene Ordnungswidrigkeit gleich als Sicherheitsleistung von den Beamten erhoben, so die Polizei.

