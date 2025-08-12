63-Jähriger klaut Handy in Thannhausen, flieht und wirft es in die Mindel

Am Montagabend hat es in einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen einen dreisten Diebstahl gegeben: Eine 31-jährige Frau kaufte laut Polizeibericht gegen 18.30 Uhr mit ihrer Familie ein. Als sie Pfand abgab, legte sie ihr Handy auf den Automaten ab und wandte sich kurz um. Als sie sich nur wenige Augenblicke später wieder umdrehte, war das Gerät verschwunden.

Die 31-Jährige war mit ihrer Familie in Thannhausen einkaufen

Mithilfe einer Ortungsfunktion konnte die Frau das Handy ausfindig machen – und begab sich direkt zur Wohnanschrift des mutmaßlichen Täters. Dort traf sie auf einen 63-jährigen Mann und konfrontierte ihn mit dem Vorwurf, ihr Smartphone geklaut zu haben. Zudem kündigte sie an, die Polizei zu rufen. Der Mann ergriff daraufhin laut Polizeibericht die Flucht, zerstörte das gestohlene Gerät und warf es in die nahegelegene Mindel.

Der 63-Jährige warf das Handy in die Mindel

Der Beschuldigte konnte daraufhin telefonisch erreicht werden. Er kehrte daraufhin nach Hause zurück, wo ihn eine Streife in Empfang nahm. Er führte die 31-Jährige und die Einsatzkräfte schließlich zur Mindel, wo das zerstörte Handy gefunden wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut den Beamten auf rund 600 Euro. (AZ)