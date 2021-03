vor 36 Min.

64-Jähriger bei Baumarbeiten schwerst verletzt

Mann wollte in Hellersberg Äste zurückschneiden

Bereits am vergangenen Donnerstag hat sich auf einer Wiese im Ziemetshauser Ortsteil Hellersberg ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Laut Polizei waren am Nachmittag zwei Personen auf einer Wiese damit beschäftigt, die Äste eines Baumes zurückzuschneiden. Hierbei befand sich ein 64-Jähriger in einem Arbeitskorb, der am Frontlader eines Traktors angebracht war. Die zweite Person bediente den Traktor. Als sich der Arbeitskorb in einer Höhe von rund drei Metern befand, kippte er aus der Halterung und fiel zu Boden. Der 64-Jährige wurde hierbei aus dem Korb geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Sicherungsbolzen des Frontladers nicht vollständig eingerastet waren und dies zum Absturz führte. (zg)

