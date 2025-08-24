Icon Menü
65-jährige Autofahrerin prallt beim Anfahren gegen Baum auf Krumbad-Parkplatz

Krumbach

65-Jährige fährt auf Krumbad-Parkplatz beim Anfahren an einen Baum

Weil sie von der Bremse abrutschte, beschädigte die Pkw-Fahrerin ihren Wagen und den Baum. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.
    Bei dem Unfall verursachte die Frau einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Am Samstag hat sich sich auf dem Parkplatz des Krumbades ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht rutschte eine 65-jährige Pkw-Fahrerin beim Anfahren von der Bremse ab und fuhr deswegen gegen einen angrenzenden Baum. Durch den Aufprall wurden der Pkw und der Baum beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. (AZ)

