65-Jährige fährt auf Krumbad-Parkplatz beim Anfahren an einen Baum

Am Samstag hat sich sich auf dem Parkplatz des Krumbades ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht rutschte eine 65-jährige Pkw-Fahrerin beim Anfahren von der Bremse ab und fuhr deswegen gegen einen angrenzenden Baum. Durch den Aufprall wurden der Pkw und der Baum beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. (AZ)

