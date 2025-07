Beim Reiserücktritt betrogen: Mann gerät auf falsche Webseite

Am Dienstag hat ein 67-Jähriger bei der Polizeiinspektion Krumbach Anzeige erstattet, weil dessen Kreditkartenkonto mit einem Betrag im unteren, vierstelligen Bereich belastet worden war. Der Geschädigte gab laut Polizeibericht an, dass er bei einer bekannten Buchungsplattform einen Reiserücktritt geltend machen wollte. Er geriet jedoch laut Polizei auf eine betrügerische Webseite, auf der ihm eine Teilrückerstattung in Aussicht gestellt wurde. Für die Gutschrift musste er jedoch die Daten seiner Kreditkarte, eine Ausweiskopie und ein Foto von sich übermitteln. Doch anstatt einer Rückerstattung wurde das Kreditkartenkonto belastet. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betrugsversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Webseite Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis