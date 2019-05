vor 4 Min.

68er-Bewergung: Als es in Balzhausen eine Kommune gab

Das ehemalige Strehle-Anwesen in den 70er Jahren. Das Schild links unten („Des is koi Wirdschaft“) weist darauf hin, dass es keine Gastwirtschaft war.

Plus Alf Leber war einer der Bewohner im Strehle-Anwesen. Er erzählt, wie in der Kommune gelebt wurde und was die Balzhauser dazu sagten.

Von Peter Wieser

Was hat Balzhausen mit Berlin oder mit Hamburg gemeinsam? In den 70er Jahren waren in den Großstädten Kommunen sehr verbreitet. Sie waren die Nachfolge der Proteste aus der 68-er Zeit, Ausbruch aus elterlichen Kleinfamilien und nicht zuletzt: In einer Wohngemeinschaft lebt es sich günstiger. In Balzhausen gab es ebenfalls eine Kommune – im Strehle-Anwesen, dem heutigen Dorftreff beim Strehle.

