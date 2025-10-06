Ursberger Schwestern feiern Professjubiläen und beeindruckende Lebenswerke

Ein Leben im Dienst der Nächstenliebe: In der Ursberger Mutterhauskapelle wurden am Vortag des Franziskustags acht Ordensschwestern für ihre jahrzehntelange Treue zum Ordensleben geehrt. Landes-Caritasdirektor Andreas Magg verdeutlichte, wie stark die Schwestern mit ihrer Grundhaltung, aus dem gemeinsamen Glauben heraus den Betreuten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, das Evangelium verkündet haben: „Ich bin überzeugt, dass die Frohe Botschaft nicht abgeschlossen ist, sondern in unserem Leben fortgeschrieben wird.“

Drei Schwestern blicken in Ursberg auf jeweils 70 Jahre Ordensleben zurück

Drei Schwestern begingen ihr 70. Professjubiläum: Schwester M. Samuela Degmayr aus Schönesberg, Diözese Augsburg, ist Damenschneiderin und Heilerziehungspflegerin. Von 1979 bis 2006 leitete sie das Heim St. Maria, dann war sie bis 2020 Konventoberin im Mutterhaus. Schwester M. Evangelista Höfer aus Oberschöneberg, Diözese Augsburg, ist Sonderschul- und Blindenlehrerin. Von 1972 bis 1987 leitete sie das Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Ursberg, heute Dominikus-Schule. Von 1987 bis 1999 war sie Generaloberin der St. Josefskongregation. Mit großem Weitblick und Verständnis für die Möglichkeiten der Schwesternschaft verselbständigte sie 1996 das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Bis 2013 war sie religionspädagogisch tätig. Schwester M. Stefanie Seidl aus Tegernbach, Erzdiözese München und Freising, war in der Landwirtschaft beschäftigt und pflegte in Pfaffenhausen auch den Gemüsegarten und den Klosterfriedhof.

Drei weitere Schwestern blickten auf 65 Jahre zurück: Schwester M. Canisia Maurer aus Birkhof, Diözese Eichstätt, ist Sozialpädagogin. Von 1982 bis 1996 leitete sie die Verwaltung des Bereichs Wohnen. Von 1996 bis 2011 hatte sie das Amt der Generalökonomin der St. Josefskongregation inne. In diese Zeit fiel auch der Umbau des Hauses St. Josef zum Ringeisen-Gymnasium, den sie verantwortungsvoll und engagiert begleitete. Ab 2011 wirkte sie bis 2023 als Generalsekretärin und Archivarin. Schwester M. Passithea Primbs aus St. Engelmar, Diözese Regensburg, ist Krankenschwester und Krankengymnastin. Sie leitete 27 Jahre die Krankengymnastik und war 22 Jahre Konventoberin in St. Camillus. Schwester M. Hieronyma Zappel aus Breslau arbeitete 46 Jahre als Heilerziehungspflegerin. Seit 2002 ist sie verantwortlich für den Verleih und die Pflege der Kostüme aus dem Theaterfundus der St. Josefskongregation.

Landes-Caritasdirektor Andreas Magg ehrt die Schwestern für ihren starken Glauben

Das 60. Professjubiläum feierte Schwester M. Caritas Maier. Von 1961 bis 2013 stand sie im Dienst für Menschen mit Behinderung, ab 1971 als Gruppenleitung in Pfaffenhausen bei Sehbehinderten. Danach half sie bis 2018 im Konvent von Pfaffenhausen. Auf 40 Jahre blickte Schwester M. Franziska Seger aus Deining, Diözese Eichstätt, zurück. Sie ist Hauswirtschafterin, Kinderpflegerin und Altenpflegerin. Den Beruf übte sie von 1982 bis 1990 aus. Nach Stationen als Hauswirtschaftsleitung im Heim St. Vinzenz und im Mutterhaus ist sie seit 2017 in Breitbrunn für Hauswirtschaft verantwortlich und als Konventvikarin eingesetzt.

Landes-Caritasdirektor Andreas Magg, der vor rund 20 Jahren als Seelsorger in Ursberg aktiv war und eine herzliche Beziehung zum Kloster und zum DRW hat, zelebrierte den Festgottesdienst zusammen mit weiteren Geistlichen. Magg hielt die Predigt, in der er sich auf das Buch Nehemia bezog. In diesem wird berichtet, wie das Volk Israel aus dem babylonischen Exil zurückkehrt. „Liebe Schwestern! Auch Ihr Weg ist ein Lebensweg in Gemeinschaft, ein Reifungsweg“, sagt Magg, „Ihr Leben ist eine heilige Schrift. Sie geben Zeugnis für unseren Gott!“ und fügte ein Zitat von Papst Benedikt XVI. an: „Der Weg zu Gott führt immer über den Menschen.“