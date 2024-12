7200 Euro Schaden nach Parkplatzrempler beim Krankenhaus Krumbach

Am Mittwochabend wollte eine 39-Jährige mit ihrem Pkw in der Mindelheimer Straße auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Krumbach ausparken und touchierte dabei aufgrund mangelnden Seitenabstandes ein neben ihr geparktes Auto. Nachdem die Verursacherin keinen Fahrer antreffen konnte, hinterließ sie einen Hinweiszettel und meldete den Unfall. Die Polizei machte den Geschädigten ausfindig und veranlasste den Austausch der Personalien beider Personen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7200 Euro. (AZ)

