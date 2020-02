vor 31 Min.

75-Jähriger schwer verletzt, hoher Schaden bei weiteren Unfällen

Zahlreiche Unfälle: Die Polizei hatte in den letzten Tagen in Mittelschwaben alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)

In den vergangenen Tagen kam es in der Region Mittelschwaben zu zahlreichen Unfällen.

Schwere Verletzungen zog sich ein 75-jähriger Pkw-Fahrer am frühen Freitagabend gegen 17 Uhr bei einem Unfall zwischen Krumbach und Nattenhausen zu. Wie die Polizei berichtet, kam es in den letzten Tagen zu einer ganzen Reihe von Unfällen mit zum Teil erheblichem Schaden.

Der 75-Jährige war mit seinem Wagen zwischen Krumbach und Nattenhausen unterwegs, als er aus laut Polizei bislang noch unbekannter Ursache auf Höhe eines Wildtiergeheges nach einer leichten Linkskurve, „alleinbeteiligt“ nach links von der Fahrbahn abkam und noch rund 50 Meter neben der Fahrbahn fuhr, bis er mit seinem Fahrzeug in einen dort stehenden Baum prallte. Der Fahrer wurde hierbei erheblich verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Weiterhin wurden der Baum und eine Leitplanke beschädigt. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Staatsstraße 2018 war während der Unfallaufnahme durch die örtliche Feuerwehr gesperrt, berichtet die Polizei abschließend.

Betrunken:

Bei einer Verkehrskontrolle gegen Mitternacht (Nacht von Samstag auf Sonntag) konnte bei einem 23-jährigen Pkw-Fahrer in der Straße Am Brühl in Burg Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen ordnungswidrigen Wert, sodass beim Fahrer eine Blutentnahme veranlasst wurde. Diesen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Fahrverbot.

Unfall beim Wenden:

Am Samstag gegen Mittag befuhren zwei Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2023 von Thannhausen in Richtung Edelstetten. Sie bogen beide an der Kreuzung Richtung Hagenried ab. Der Vorausfahrende wollte jedoch unmittelbar darauf, hinter der dortigen Verkehrsinsel, wieder in die Gegenrichtung wenden und fuhr deshalb offenbar weiter nach rechts. Der nachfolgende Pkw-Fahrer schätzte diese Situation jedoch, so die Polizei, als Anhaltemanöver ein und wollte an dem Fahrzeug vorbeifahren, dessen Fahrer jedoch an dieser Stelle seinen verbotswidrigen Wendevorgang begann. Trotz Starkbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. An beiden Pkw entstand aufgrund der niedrigeren Geschwindigkeiten nur geringerer Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am frühen Samstagmorgen wurde durch eine Streife der Polizei Krumbach ein 49-jähriger Pkw-Fahrer in Krumbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da dieser keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten. Ebenso 500 Euro musste der ebenfalls anwesende, aber nicht in Deutschland wohnende Fahrzeughalter hinterlegen, da er die Fahrt laut Polizei zugelassen hatte, obwohl er wusste, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Beide Personen traten im Anschluss ihre Heimreise an.

Im Kreisverkehr krachte es:

Am späten Freitagabend befuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin die B 16 in südlicher Fahrtrichtung und wollte am nördlichen Kreisverkehr von Krumbach in diesen einfahren. Hierbei übersah sie laut Polizei einen im Kreisverkehr fahrenden anderen Pkw und stieß in dessen Beifahrerseite. Verletzt wurde niemand. An den Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro.

Gerammt:

Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer befuhr im Bereich Aichen die Staatsstraße 2525 von Balzhausen kommend und wollte nach links auf die Staatsstraße 2027 einbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei beim Einfahren einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw und wurde von diesem noch im Heckbereich gerammt. Dabei wurde eine im vorfahrtsberechtigten Pkw sitzende Frau leicht verletzt. Die Fahrer der Pkw blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von ca. 4000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unfallflucht:

Am Freitag, um 15 Uhr kam es zwischen Ingstetten und Deisenhausen auf der Staatsstraße 2019 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw von Ingstetten Richtung Deisenhausen. In der Kurve kam der Fahrzeugführerin ein Traktor mit Anhänger entgegen. Auf der Lagerfläche des Anhängers befanden sich Heuballen, welche über die Lagefläche ragten. Beide Fahrzeuge touchierten sich seitlich. Wobei am Pkw das Spiegelglas beschädigt wurde und mehrere Kratzer an der Fahrzeugseite entstanden sind. Die Pkw-Insassin wendete mit ihrem Fahrzeug und konnte den Traktorfahrer einige Meter von der Unfallstelle entfernt, wartend antreffen. Es kam zu einem Gespräch zwischen beiden Beteiligten. Der Traktorfahrer war der Meinung, dass hier kein Schaden entstanden ist und entfernte sich, ohne seine Personalien anzugeben, von der Unfallstelle. Der männliche Fahrzeugführer wird als etwa 1,70 Meter groß und kräftig gebaut beschrieben. Zudem trägt er graues Haar und wird auf rund 55 bis 65 Jahre geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter 07309/9655-0 zu melden.

Schlägerei:

Während einer Faschingsveranstaltung in der Balzhauser St.-Leonhard-Straße kam es in den späten Nachtstunden (von Samstag auf Sonntag) zwischen drei laut Polizei teils deutlich alkoholisierten Männern zwischen 23 und 38 Jahren zu einer Schlägerei bei der zumindest einer der Beteiligte einen Faustschlag ins Gesicht erhielt, schreibt die Polizei. Zuvor war es zwischen den Personen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Ärztlich musste jedoch keiner vor Ort behandelt werden. Bezüglich des genauen Tatherganges sind noch weitere Ermittlungen notwendig.

Rauchentwicklung:

Am frühen Sonntagmorgen ging in der Einsatzzentrale Donau-Iller der Notruf ein, dass es in Hagenried zur Rauchentwicklung aus einem Haus gekommen wäre. Daraufhin wurden mehrere umliegenden Feuerwehren alarmiert, da von einem Brand ausgegangen werden musste. Kurz darauf konnte jedoch Entwarnung gegeben und die anfahrenden Kräfte zurückbeordert werden, da sich herausstellte, dass die Rauchentwicklung durch eine Zündung der Heizanlage verursacht und der Rauch wohl durch die Wetterlage nach unten gedrückt wurde, was den Anschein eines Brandes geweckt hatte. Schaden entstand keiner.

Betrug:

Bei der Polizei Krumbach wurde Anzeige erstattet, nachdem durch eine 52-Jährige in einem Internetshop ein Staubsauger für etwa 350 Euro bestellt wurde und sie erst danach Warnmeldungen im Internet fand, dass es sich bei dem Shop um einen „Fakeshop“ handelt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die dort angegebenen Impressumsdaten teils frei erfunden beziehungsweise missbräuchlich verwendet wurden. Die Überweisung des Geldes erfolgte auf ein spanisches Konto. Die Spur bezüglich der Internetseite führt zu einem französischen Internetdienstleister. (zg)

