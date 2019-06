11:10 Uhr

77-jähriger Motorradfahrer in Thannhausen angefahren

Ein 77-jähriger Motorradfahrer wurde in Thannhausen angefahren.

Einen 77-jährigen Motorradfahrer hat in Thannhausen eine Autofahrerin übersehen. Er stürzte über die Motorhaube auf die Straße und verletzte sich leicht.

Am Freitag kam es in Thannhausen im Bereich der Ortsmitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 42-jährigen Pkw-Lenkerin und einem 77-jährigen Motorradfahrer. Die 42-jährige Seat-Fahrerin hat beim Einfahren in den Bereich der vor ihr liegenden Kreuzung den 77-jährigen Motorradfahrer übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Der Motorradfahrer stürzte beim Unfall über die Motorhaube des Pkw auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen zu, teilte die Polizei mit. Die Schadenssumme wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Seat-Fahrerin muss sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr aufgrund ihres Vorfahrtsverstoßes bei der Staatsanwaltschaft verantworten. (pm)

