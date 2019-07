vor 39 Min.

81-jährige Radlerin in Thannhausen verletzt

In Thannhausen wurde am Dienstag eine 81-Jährige von einem Autofahrer angefahren. Sie wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall in Thannhausen wurde eine 81-Jährige am Dienstag verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Pkw die Kegelstraße in nördliche Richtung. Als er an die Kreuzung Kegelstraße/Ährenfeldstraße kam, übersah er die vorfahrtsberechtigte 81-jährige Fahrradfahrerin, welche auf der Ährenfeldstraße in westliche Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin schwerer verletzt und deshalb zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Krumbach verbracht. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von circa 600 Euro. (pm)

