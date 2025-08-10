Icon Menü
81-jähriger Autofahrer fährt in Thannhausen gegen Auto, meldet den Unfall aber nicht

Ein Senior verursacht auf einem Parkplatz in Thannhausen einen Unfall. Die Polizei macht ihn ausfindig, weil ein Zeuge den Vorfall beobachtet.
    Ein Mann hat in Thannhausen Fahrerflucht begangen.
    Ein Mann hat in Thannhausen Fahrerflucht begangen. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen ein anderes Auto gefahren, hat den Unfall aber nicht gemeldet. Laut Polizei geschah gder Zusammenstoß gegen 12.30 Uhr. Der Mann fuhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Bgm.-Raab-Straße in Thannhausen rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeuglenker von dem Parkplatz, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Beamten. Der Unfallverursacher konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)

