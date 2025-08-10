81-jähriger Autofahrer fährt in Thannhausen gegen Auto, meldet den Unfall aber nicht

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen ein anderes Auto gefahren, hat den Unfall aber nicht gemeldet. Laut Polizei geschah gder Zusammenstoß gegen 12.30 Uhr. Der Mann fuhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Bgm.-Raab-Straße in Thannhausen rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeuglenker von dem Parkplatz, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Beamten. Der Unfallverursacher konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)

