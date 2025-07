84-Jährige streift in Krumbach Verkehrsschild, fährt aber weiter

Eine Seniorin hat am Mittwoch ein Verkehrszeichen gestreift, ist ihren Pflichten als Unfallverursacherin aber nicht nachgekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.20 Uhr am Kreisverkehr in der Heinrich-Sinz-Straße in Krumbach. Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf circa 5250 Euro. Zur Unfallzeit fuhr die 84-Jährige mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr ein und streifte dabei ein Verkehrszeichen am rechten Fahrbahnrand. Danach setzte sie mit dem Pkw zurück, um in einem größeren Bogen an dem Verkehrszeichen vorbeizufahren.

Sie hielt nicht an und kam nach Angaben der Beamten auch ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nicht nach. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, teilte der Polizei das Kennzeichen des Pkw mit. Er konnte an der Halteranschrift angetroffen werden. Das Auto hatte starke Beschädigungen an der Beifahrerseite. Der Schaden hier wurde mit circa 5000 Euro, der Schaden am Verkehrszeichen mit etwa 250 Euro angegeben. Gegen die Unfallverursacherin wird ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (AZ)