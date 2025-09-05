84-Jähriger klaut in Krumbach Kosmetik im Wert von fünf Euro

In Krumbach wurde am Donnerstagnachmittag ein 84-Jähriger beim Diebstahl erwischt. Laut Polizeibericht ging der Senior gegen 15.30 Uhr in einen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße. Dort nahm er sich Waren im Wert von 12 Euro, die er auch an der Kasse bezahlte.

84-Jähriger in Krumbach bezahlte zwar Waren, legte aber nicht alles aufs Band

Was er jedoch nicht auf den Tresen legte: den Kosmetikartikel, den der 84-Jährige zuvor in seiner Hosentasche versteckt hatte. Den Kosmetikartikel im Wert von fünf Euro bezahlte er nicht. Nun erwartet den Senior laut Polizei eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)