84-Jähriger klaut in Krumbach Kosmetik im Wert von fünf Euro

Ein 84-Jähriger wurde am Donnerstag beim Diebstahl erwischt. Ihn erwartet nun eine Anzeige, obwohl er etwas an der Kasse bezahlte.
    Der 84-Jährige versteckte bei seinem Einkauf in Krumbach noch einen Kosmetikartikel in der Hosentasche.
    Der 84-Jährige versteckte bei seinem Einkauf in Krumbach noch einen Kosmetikartikel in der Hosentasche. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    In Krumbach wurde am Donnerstagnachmittag ein 84-Jähriger beim Diebstahl erwischt. Laut Polizeibericht ging der Senior gegen 15.30 Uhr in einen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße. Dort nahm er sich Waren im Wert von 12 Euro, die er auch an der Kasse bezahlte.

    84-Jähriger in Krumbach bezahlte zwar Waren, legte aber nicht alles aufs Band

    Was er jedoch nicht auf den Tresen legte: den Kosmetikartikel, den der 84-Jährige zuvor in seiner Hosentasche versteckt hatte. Den Kosmetikartikel im Wert von fünf Euro bezahlte er nicht. Nun erwartet den Senior laut Polizei eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)

